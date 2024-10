Bourse : Wall Street et l'Asie en plein essor, l'Europe suit le mouvement

La séance du lundi s'ouvre dans un contexte d'optimisme prudent, avec des marchés portés par des chiffres économiques solides aux États-Unis et un affaiblissement stratégique du yen favorisant les exportations en Asie.

Les marchés financiers mondiaux affichent un net regain d'optimisme en ce début de semaine, soutenus par des chiffres robustes de l'emploi américain et une politique monétaire toujours sous surveillance. Après une fin de semaine en hausse pour Wall Street, les places boursières asiatiques ont emboîté le pas ce lundi matin, stimulées par l'affaiblissement du yen face au dollar. L'Europe, bien que plus prudente, a également ouvert dans le vert, consolidant les gains observés en Asie.

Wall Street galvanisée par l'emploi solide

Vendredi, la Bourse de New York a clôturé en nette hausse, avec des gains notables pour les principaux indices. Le Dow Jones a grimpé de 0,81%, marquant un nouveau record à 42 352,75 points, tandis que le Nasdaq s'est apprécié de 1,22%, atteignant 18 137,85 points.

Cette performance s'explique en grande partie par le rapport sur l'emploi américain, qui a révélé la création de 254 000 emplois non-agricoles en septembre, largement au-dessus des attentes des analystes.

Ce chiffre a apaisé les inquiétudes sur une potentielle récession, renforçant l'hypothèse d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine. Les investisseurs y voient un signal encourageant sur la capacité de la Réserve fédérale (Fed) à maintenir sa politique monétaire sans précipiter de nouvelles baisses de taux d'intérêt.

Les marchés asiatiques profitent de la faiblesse du yen

Lundi matin, les marchés asiatiques ont suivi la tendance positive initiée par Wall Street. À Tokyo, l'indice Nikkei a bondi de 1,54%, terminant à 39 230,89 points. Cette hausse s'explique en partie par la faiblesse persistante du yen, qui favorise les exportateurs japonais.

Le Topix, un indice plus large, a également progressé de 1,62%. Cette dynamique reflète la confiance des investisseurs, renforcée par la solidité de l'emploi américain.

En parallèle, à Hong Kong, l'indice Hang Seng a gagné 1,2%, profitant de la fermeture des Bourses chinoises pour cause de jour férié. Ce mouvement à la hausse témoigne d'un regain d'optimisme en Asie, où les investisseurs restent toutefois attentifs aux évolutions géopolitiques et monétaires.

L'Europe démarre en douceur après l'élan asiatique

Les Bourses européennes ont ouvert en légère hausse selon Bourse Direct, dans le sillage de Wall Street et des marchés asiatiques. À Paris, le CAC 40 a pris 0,40% à l'ouverture, affichant 7 571,97 points, alors que Francfort et Londres enregistraient des hausses plus modestes de respectivement 0,15% et 0,28%. Cet optimisme mesuré s'explique en grande partie par la publication des chiffres américains de l'emploi, qui continuent de rassurer sur la résilience de l'économie mondiale.

Cependant, l'Europe reste sous pression en raison des tensions géopolitiques, notamment au Moyen-Orient. La montée des prix du pétrole et les inquiétudes concernant une possible extension du conflit israélo-iranien continuent d'alimenter la prudence des investisseurs européens. De plus, l'attente d'une nouvelle décision de la Banque centrale européenne (BCE) sur les taux d'intérêt incite les marchés à la retenue.

La politique monétaire au cœur des préoccupations

Malgré les bonnes nouvelles venues des États-Unis, les marchés mondiaux restent attentifs aux décisions des banques centrales, notamment celles de la Fed et de la BCE. Alors que la Fed a déjà procédé à une réduction de 50 points de base en septembre, les investisseurs se demandent si elle poursuivra cette approche.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a récemment déclaré que la banque centrale continuerait à surveiller de près l'évolution de l'économie avant de prendre des décisions supplémentaires sur les taux d'intérêt.

De son côté, la BCE pourrait annoncer une nouvelle baisse des taux en octobre. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a affirmé ce lundi à Reuters qu'une telle mesure était "très probable", même si toutes les options restent ouvertes.