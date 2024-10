A poste et profil identiques, les femmes cadres gagnent toujours 6,9% de moins que leurs collègues masculins

Les écarts de salaires entre hommes et femmes cadres ont très peu diminué en cinq ans, selon une étude de l'Apec.

Les discriminations de salaires se résorbent mal. D'après une étude de l'l'Association pour l'emploi des cadres (Apec), réalisée auprès de 14.000 cadres français, les rémunérations de femmes restent inférieur de 6,9% à celles des hommes ayant des postes et des profils similaires. C'est à peine 1,2 point de moins qu'il y a cinq ans. Pourtant, entre 2015 et 2019, l'amélioration avait été plus nette puisque l'écart était passé de 8,5% à 7,1%.

De plus, les hommes continuent d'être plus nombreux aux postes élevés dans la hiérarchie : les femmes représentent ainsi seulement 21% des effectifs dans les directions générales. Si bien que les écarts de salaires entre hommes et femmes, tous postes de cadres confondus, sont de l'ordre de 12%.

49% des femmes ressentent une injustice

En raison de cette ascension moindre des femmes dans la hiérarchie, l'écart entre les salaires se creuse avec l'âge : il n'est que de 2% entre les hommes et les femmes de moins de 35 ans, mais grimpe à 12% chez les 35-44 ans, à 15% chez les 45-54 ans et enfin à 21% chez les 55 ans et plus. Dans cette dernière classe d'âge, la différence "à profil identique" grimpe à 11% au détriment des cadres féminines.

Une discrimination qui est d'ailleurs ressentie par les cadres femmes : 49% de celles qui ont été interrogées confient "un sentiment d'injustice quant à leur rémunération", contre 40% des hommes.

Malgré ces chiffres tranchés, rares sont les entreprises qui mettent en place des actions de sensibilisations auprès des managers pour mieux garantir une équité salariale. Parmi celles interrogées par l'Apec, 56% des entreprises de tailles intermédiaires et grandes entreprises indiquent organiser de tels programmes, mais seulement 25% des PME et 19% des TPE.