Retraites Agirc-Arrco : Hausse des pensions de 1,5 à 1,7% au 1er novembre

Plus de 14 millions de retraités verront leur pension évoluer en fonction d'une réévaluation décidée par les partenaires sociaux, suite à une année de tensions budgétaires.

Alors que l'inflation continue de peser sur le pouvoir d'achat des retraités, chaque ajustement des pensions est attendu avec impatience. Cette année encore, le régime Agirc-Arrco, qui couvre les salariés du privé, se prépare à annoncer une revalorisation de ses pensions. Derrière ces chiffres, c'est une nouvelle étape dans l'équilibre délicat entre la soutenabilité du système et les besoins croissants des pensionnés.

Une revalorisation annuelle en fonction de l'inflation

Chaque année, l'Agirc-Arrco ajuste le montant des pensions de retraite complémentaire en fonction de l'inflation et de divers facteurs économiques. En 2024, la revalorisation prévue sera comprise entre 1,5 et 1,7%.

Le conseil d'administration de l'Agirc-Arrco, qui se réunira le 15 octobre 2024 pour fixer le taux exact d'après Ouest France, a confirmé cette fourchette en se basant notamment sur l'inflation estimée à 1,8% pour l'année en cours. Ce calcul intègre également des mécanismes de soutenabilité financière pour assurer la viabilité du régime à long terme.

Pour comparaison, la revalorisation de 2023 avait été bien plus élevée, atteignant 4,9% en raison de l'inflation record. En 2022, elle s'élevait à 5,12%, reflétant la hausse continue des prix à la consommation.

Cette année, l'Agirc-Arrco opte pour une augmentation plus modeste, en raison d'une inflation plus maîtrisée et d'une nécessaire prudence dans la gestion de ses réserves financières.

L'impact budgétaire de cette revalorisation est significatif. Avec une augmentation moyenne des pensions de 1,6%, l'Agirc-Arrco devrait mobiliser près de 1,6 milliard d'euros supplémentaires pour honorer les nouvelles pensions versées. En 2023, l'organisme avait déjà versé 92,4 milliards d'euros à ses pensionnés, soit 5,9 milliards de plus qu'en 2022.

Les retraités concernés et l'impact sur les pensions

Cette revalorisation concerne les 14 millions de retraités bénéficiant du régime de retraite complémentaire de l'Agirc-Arrco. Ces salariés du secteur privé verront leur pension augmenter dès le 1er novembre. Concrètement, pour une pension moyenne de 540 euros, l'augmentation mensuelle se situera entre 7,50 et 8,50 euros, en fonction du taux exact fixé par le conseil d'administration.

Bien que cette augmentation puisse sembler modeste, elle est jugée nécessaire pour suivre l'évolution de l'inflation. Cependant, elle ne parviendra pas à compenser entièrement la perte de pouvoir d'achat subie ces dernières années, surtout pour les retraités les plus modestes.

L'Agirc-Arrco veille à maintenir l'équilibre entre les besoins des retraités et la pérennité de ses réserves. En effet, la gestion paritaire du régime, par les syndicats et le patronat, impose de tenir compte à la fois des impératifs financiers et des attentes des assurés.

Le report des revalorisations pour le régime général

En parallèle, le régime de retraite de base, qui concerne l'ensemble des salariés, subira un report de sa propre revalorisation. Initialement prévue pour le 1er janvier 2025, la revalorisation des pensions du régime général a été repoussée au 1er juillet 2025 par le gouvernement, selon Le Figaro. Cette décision permet à l'État de réaliser une économie de 4 milliards d'euros sur le budget de la Sécurité sociale en 2025.

Ce report a suscité la colère des syndicats de retraités, qui dénoncent une mesure aggravant la perte de pouvoir d'achat des retraités du régime général. Contrairement à l'Agirc-Arrco, qui est géré de manière indépendante par les partenaires sociaux, le régime général dépend directement des décisions budgétaires de l'État, ce qui limite sa marge de manœuvre.