Bourse : Rebond à Wall Street, l'Asie et l'Europe incertaines face aux tensions pétrolières

Après une session haussière à New York, les investisseurs européens restent prudents, tandis que le marché asiatique montre des signes de faiblesse. La baisse des cours du pétrole continue d'inquiéter.

La séance boursière de lundi a vu Wall Street renouer avec la hausse, portée par les valeurs technologiques et des résultats d'entreprises encourageants. Cependant, en Asie et en Europe, les investisseurs demeurent prudents face à la chute des cours du pétrole et aux incertitudes économiques croissantes. Ces dynamiques divergentes soulignent les tensions actuelles sur les marchés mondiaux, avec des facteurs géopolitiques et économiques pesant sur les échanges.

Wall Street soutenue par les valeurs technologiques

Après une semaine de volatilité, Wall Street a enregistré un rebond notable. L'indice Dow Jones a progressé de 0,47%, tandis que le S&P 500 a atteint un nouveau record, affichant une hausse de 0,77%. Le Nasdaq, dominé par les géants de la tech, a également grimpé de 0,87%.

Ce mouvement a été largement stimulé par les performances impressionnantes des entreprises du secteur technologique, notamment Nvidia, qui continue de bénéficier de la demande croissante en puces pour l'intelligence artificielle. Nvidia a ainsi vu son action bondir de 2,42%, poursuivant une trajectoire ascendante marquée cette année.

Ce regain de confiance à Wall Street s'explique également par des attentes élevées concernant les résultats trimestriels des entreprises selon Le Figaro, notamment dans les secteurs des semi-conducteurs et du cloud, qui sont particulièrement en vue.

L'Europe freinée par la chute du pétrole

En Europe, la situation est plus complexe. Bien que le CAC 40 ait ouvert en légère hausse mardi matin, il est rapidement retombé près de son niveau de clôture de lundi, principalement en raison de la forte baisse des cours du pétrole. Le baril de Brent est passé sous la barre des 75 dollars, un seuil critique qui inquiète les investisseurs.

Cette chute fait suite à des informations indiquant qu'Israël n'attaquerait pas les infrastructures pétrolières iraniennes, apaisant ainsi les craintes d'une perturbation de l'approvisionnement en or noir.

La baisse des valeurs énergétiques, en particulier celle de TotalEnergies, qui a perdu près de 4% en bourse, pèse sur les marchés européens comme le souligne Les Echos. En parallèle, les attentes économiques vis-à-vis de la Chine, notamment en matière de relance budgétaire, continuent de peser sur le moral des investisseurs européens.

Les marchés asiatiques affectés par les incertitudes chinoises

En Asie, les marchés boursiers ont affiché des résultats mitigés. Le Nikkei à Tokyo a progressé de 1,20%, dépassant pour la première fois depuis trois mois la barre des 40 000 points. Ce rebond est directement lié à la dynamique positive observée à Wall Street.

Toutefois, les marchés chinois n'ont pas connu la même réussite. L'indice composite de Shanghai a reculé de 0,24%, tandis que le Hang Seng à Hong Kong a lâché 0,59%.

Cette divergence s'explique principalement par les nouvelles économiques en provenance de Pékin. Les autorités chinoises ont une nouvelle fois déçu les marchés en ne dévoilant pas de mesures claires pour relancer la consommation et soutenir le secteur immobilier.

Les investisseurs craignent que la faiblesse de la demande intérieure chinoise ne vienne amplifier le ralentissement économique global. La baisse continue des prix du pétrole reflète également cette préoccupation, la Chine étant l'un des principaux importateurs mondiaux de pétrole brut.