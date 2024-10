ASML : la chute spectaculaire du géant des semi-conducteurs ébranle le secteur technologique

La divulgation inattendue des performances trimestrielles d'ASML a provoqué une réaction en chaîne, impactant les géants technologiques mondiaux, avec des milliards de dollars évaporés en quelques heures.

Ce mardi, ASML, leader des équipements pour semi-conducteurs, a publié par erreur ses résultats du troisième trimestre. L'action a chuté de 15,64% en Bourse, sa plus forte baisse depuis 26 ans. Cette erreur, combinée à des perspectives révisées à la baisse, a ébranlé l'ensemble du secteur technologique, soulignant l'incertitude croissante qui plane sur le marché des semi-conducteurs.

Des résultats inférieurs aux attentes

Les résultats publiés montrent qu'ASML n'a enregistré que 2,6 milliards d'euros de nouvelles commandes au troisième trimestre, alors que les analystes attendaient 5,4 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires s'est établi à 7,5 milliards d'euros, pour un bénéfice net de 2,1 milliards d'euros.

"Nous nous attendons à ce que notre chiffre d'affaires net total atteigne 30 à 35 milliards d'euros, dans la moitié inférieure de la fourchette que nous avions donnée au cours de notre journée investisseurs 2022", a déclaré dans un communiqué Christophe Fouquet, PDG d'ASML, cité par La Tribune.

Cette annonce a fait chuter le titre ASML de 15%, une baisse record depuis 1998. "Il est évident que les commandes du troisième trimestre sont très faibles. Je ne connais personne, où que ce soit, qui ait pensé qu'un chiffre aussi bas puisse être possible", a commenté William Beavington, analyste chez Jefferies, cité par Zone Bourse.

Répercussions sur le secteur technologique

L'annonce a rapidement eu un impact sur l'ensemble du secteur des semi-conducteurs. Aux États-Unis, Nvidia a perdu 4,74%, AMD 5%, tandis que d'autres acteurs comme ASM International et BE Semiconductor ont vu leurs actions chuter de 14% et 10% respectivement. Le marché mondial des semi-conducteurs a perdu près de 420 milliards de dollars en valeur en quelques heures.

Malgré la forte demande pour les puces liées à l'intelligence artificielle, ASML a averti que la reprise d'autres segments, comme ceux de l'automobile et de l'industrie, serait plus lente. La demande en puces pour l'intelligence artificielle reste forte, mais d'autres segments (automobile, industrie, ordinateurs) "prennent plus de temps à se redresser", ajoute ASML.

Tensions géopolitiques et baisse de la demande

La situation d'ASML est également aggravée par les restrictions commerciales liées à la Chine, un marché clé représentant 47% de ses ventes. Les sanctions imposées par les États-Unis et les Pays-Bas compliquent l'exportation de technologies essentielles vers ce pays.

"Ce n'est pas une période compliquée pour l'entreprise, il y a les restrictions sur les ventes de machines de pointe en Chine, mais cela fait longtemps que ASML a compensé ce marché", a indiqué Emeric Blond, gérant chez Tailor AM.

Cette conjoncture, couplée à une demande affaiblie pour les semi-conducteurs non liés à l'IA, conduit de nombreux clients d'ASML, tels qu'Intel, Samsung et TSMC, à retarder leurs commandes d'équipements. Selon Dan Hutcheson de TechInsights, le taux d'utilisation des usines de fabrication de puces est tombé à environ 81% cette année, freinant les nouvelles commandes.