Publicis devient le géant de la publicité mondiale avec une nouvelle croissance record

Grâce à des opérations de croissance externe et une solide performance organique, Publicis a révisé à la hausse ses objectifs pour l'année, tout en consolidant sa place sur les marchés boursiers.

Publicis, sous la direction d'Arthur Sadoun, est désormais en passe de dépasser WPP pour devenir le groupe publicitaire générant le plus de chiffre d'affaires au monde sur un exercice fiscal complet. Avec une capitalisation boursière proche de 25 milliards d'euros et des performances financières robustes, le groupe français assoit son leadership grâce à une série de rachats stratégiques et une croissance organique qui continue de surpasser les attentes du marché.

Une performance financière qui surpasse les attentes

Au troisième trimestre 2024, Publicis a enregistré un chiffre d'affaires net de 3,42 milliards d'euros, en hausse de 5,8% à données comparables. Cette performance dépasse les prévisions du marché, qui tablaient sur une croissance de 5,6%.

Depuis le début de l'année, le groupe français a dégagé 6,69 milliards d'euros de revenus sur les six premiers mois, surpassant son rival WPP, qui n'a réalisé que 6,55 milliards d'euros sur la même période.

Cette dynamique positive s'est traduite par une révision à la hausse des objectifs de croissance organique pour l'année. Initialement fixée entre 4% et 5%, cette fourchette a été portée à 5,5% - 6%, grâce à la solidité des marchés nord-américains et européens, où Publicis continue de capter des parts de marché.

Des acquisitions stratégiques pour renforcer l'écosystème Publicis

Au-delà de ses résultats financiers, Publicis doit son ascension à une série d'acquisitions majeures. En juillet 2024, le groupe a acquis Influential, une plateforme spécialisée dans le marketing d'influence qui met en relation les créateurs de contenus et les annonceurs. Ce rachat a été suivi en septembre 2024 par l'acquisition de Mars United Commerce, une agence de marketing spécialisée dans le commerce physique et l'e-commerce.

Ces deux opérations, pour un montant cumulé dépassant le milliard de dollars, marquent les acquisitions les plus importantes de Publicis depuis celles de Epsilon en 2019 (4,4 milliards de dollars) et Sapient en 2014 (3,7 milliards de dollars). Elles permettent au groupe de renforcer son modèle, centré sur un écosystème publicitaire connecté, alliant médias, commerce et influence, alimenté par des données propriétaires et l'intelligence artificielle.

Arthur Sadoun, PDG de Publicis, a d'ailleurs souligné dans un communiqué relayé par L'Usine Nouvelle, que ces acquisitions permettent une "personnalisation à grande échelle" des campagnes publicitaires, en mariant les données consommateurs d'Epsilon avec des solutions d'intelligence artificielle.

Ce modèle a permis à Publicis de surperformer ses concurrents, en gagnant notamment des parts de marché sur des contrats importants, malgré un environnement macroéconomique plus incertain.

Une domination incontestée en Bourse

Le succès de Publicis ne s'arrête pas à ses performances opérationnelles. En Bourse, le groupe atteint une capitalisation de près de 25 milliards d'euros, surpassant largement ses concurrents.

À titre de comparaison, Omnicom, le principal rival américain, ne dépasse pas les 19 milliards d'euros de capitalisation, tandis que WPP, autrefois leader du secteur, se retrouve relégué en quatrième position avec 10 milliards d'euros, derrière IPG (11 milliards) et Dentsu (8,2 milliards), d'après Les Echos.

Les récentes acquisitions et la performance supérieure de ses activités, notamment en Amérique du Nord, ont permis à Publicis de maintenir une position dominante, malgré une conjoncture économique difficile.