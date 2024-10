Bourse : Wall Street hésitante, l'Asie en suspens et l'Europe prudente

La saison des résultats trimestriels peine à rassurer les investisseurs, alors que les incertitudes économiques persistent et que les prévisions sur la politique monétaire américaine se multiplient.

Les marchés boursiers ont montré des signes de prudence ce mercredi, avec des performances contrastées sur les places américaines, asiatiques et européennes. Alors que Wall Street a terminé en ordre dispersé mardi, l'Asie et l'Europe ont ouvert la séance sur des notes mitigées, entre incertitudes économiques et influences politiques.

Wall Street prudente face aux taux obligataires

Mardi, la Bourse de New York a connu une séance volatile. Le Nasdaq a clôturé en légère hausse (+0,18%), soutenu par les valeurs technologiques, tandis que le Dow Jones (-0,02%) et le S&P 500 (-0,05%) ont reculé. Les investisseurs ont privilégié la prudence, en raison de la montée des taux obligataires américains.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a atteint 4,22%, un plus haut depuis trois mois. Cette augmentation des taux pèse sur les actions, rendant les obligations plus attractives, un dilemme qui a freiné les achats sur les marchés d'actions.

Les marchés semblent divisés entre l'espoir d'une économie américaine plus robuste que prévu et les craintes liées à une politique monétaire plus stricte. La Réserve fédérale (Fed), qui a récemment baissé ses taux de manière inhabituelle, pourrait revoir à la baisse encore une fois lors de sa réunion de novembre, selon les prévisions de FedWatch.

Incertitudes politiques et économiques en Asie

Sur les marchés asiatiques, Tokyo a ouvert en baisse mercredi avec une perte de 0,18% pour le Nikkei. Les investisseurs restent prudents à l'approche des élections législatives au Japon, prévues le 27 octobre. L'incertitude politique pèse sur les échanges, avec des ventes massives de titres observées ces derniers jours. Cependant, les secteurs de l'exportation, aidés par la faiblesse du yen, ont permis de limiter les pertes.

En Chine, les indices de Shanghai et Shenzhen ont progressé, portés par une hausse des valeurs technologiques et par l'espoir de nouvelles mesures de soutien de la part du gouvernement chinois. Toutefois, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, ainsi que la campagne présidentielle américaine, continuent de semer le doute sur la stabilité des marchés asiatiques, comme le souligne Le Figaro.

Ouvertures prudentes pour le Vieux Continent

Les Bourses européennes ont ouvert la séance de mercredi en retrait. À Paris, le CAC 40 a cédé 0,55% dans les premiers échanges, tandis que Francfort a perdu 0,11%. L'élection présidentielle américaine, prévue début novembre, reste un facteur d'incertitude majeur pour les investisseurs européens. En effet, une éventuelle victoire de Donald Trump pourrait provoquer une hausse des droits de douane, un scénario redouté par de nombreux secteurs exportateurs européens.

Les investisseurs européens se concentrent également sur les résultats trimestriels des grandes entreprises, avec un intérêt particulier pour les secteurs de l'industrie et des technologies. Cependant, les incertitudes autour de l'évolution des taux obligataires américains continuent de peser sur la dynamique des marchés européens.

Volatilité à prévoir

Les prochaines semaines devraient rester marquées par une forte volatilité sur les marchés internationaux. Entre les résultats trimestriels des entreprises, les évolutions économiques, et la politique monétaire américaine, de nombreux facteurs viennent influencer les performances boursières. Le marché obligataire, quant à lui, pourrait continuer de jouer un rôle central, d'autant plus que les spéculations sur une nouvelle baisse des taux par la Fed s'intensifient.