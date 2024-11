348 milliards de dollars : Elon Musk atteint une fortune historique

Avec une augmentation de 130 milliards de dollars en un an, Elon Musk devient l'un des personnages les plus influents et les plus riches de l'histoire.

Elon Musk franchit un nouveau cap dans l'Histoire des grandes fortunes. Avec 348 milliards de dollars, sa richesse atteint un sommet jamais vu, porté par la hausse des actions de Tesla et ses investissements dans de nouvelles entreprises comme xAI. Son rapprochement avec Donald Trump et ses choix stratégiques lui ont permis de creuser l'écart avec ses concurrents et de dépasser son propre record.

La fortune d'Elon Musk propulsée à 348 milliards de dollars

La fortune d'Elon Musk a atteint un montant record de 348 milliards de dollars, selon l'indice Bloomberg, dépassant son précédent pic de 340 milliards enregistré en novembre 2021. Cette ascension fulgurante s'explique principalement par deux facteurs : la montée en valeur des actions Tesla et la levée de fonds réussie de sa société d'intelligence artificielle, xAI. Depuis le 5 novembre, l'entrepreneur aurait amassé 83 milliards de dollars supplémentaires selon Le Parisien, profitant d'un environnement économique et politique favorable.

Tesla, son entreprise phare, a vu le cours de ses actions bondir de 243 dollars avant l'élection présidentielle américaine à 352 dollars au lendemain de la victoire de Donald Trump. Ce seul mouvement a ajouté 15 milliards de dollars à la fortune du milliardaire. Au total, Tesla représente environ 48 % du marché des véhicules électriques aux États-Unis, un secteur en pleine expansion bien qu'encore minoritaire sur l'ensemble des ventes automobiles.

Parallèlement, xAI a doublé sa valorisation en quelques mois, atteignant 50 milliards de dollars grâce à une nouvelle levée de fonds. Cette diversification stratégique place Musk dans une position unique, avec des actifs répartis sur plusieurs industries : l'automobile, l'aérospatiale avec SpaceX, et maintenant l'intelligence artificielle.

Un soutien décisif à Donald Trump

Le rôle d'Elon Musk dans la récente campagne présidentielle américaine a également été déterminant pour sa croissance financière. Soutien actif de Donald Trump, il a investi plus de 100 millions de dollars dans la campagne républicaine, notamment en organisant des actions médiatiques comme une loterie pour mobiliser les électeurs dans les États clés.

Cette proximité lui a valu un poste stratégique dans le futur gouvernement. Le visionnaire technologique est pressenti pour diriger un ministère inédit de l'Efficacité gouvernementale. Sa mission serait de réduire les dépenses fédérales de 2 000 milliards de dollars, un objectif aligné avec sa philosophie d'optimisation des ressources.

Cette alliance politique n'a pas seulement renforcé son influence ; elle a aussi contribué à la valorisation de ses entreprises, les investisseurs anticipant des politiques de dérégulation favorables à leurs activités. En un an, la fortune d'Elon Musk a augmenté de 130 milliards de dollars, une progression sans précédent dans l'Histoire récente.

Des comparaisons historiques

Avec ses 348 milliards de dollars, Elon Musk dépasse de loin ses contemporains : Jeff Bezos (219 milliards), Larry Ellison (206 milliards) et Bernard Arnault (163 milliards). Bien qu'il domine largement le classement des grandes fortunes modernes, certaines figures historiques restent encore hors de portée.

Par exemple, Mansa Moussa, souverain africain du XIVe siècle, avait une fortune estimée à 400 milliards de dollars en valeur actuelle selon Le Point. D'autres comme John Rockefeller, magnat du pétrole au début du XXe siècle, approchaient également des 336 milliards, selon des calculs ajustés à l'inflation.

Cependant, la particularité du magnat de la technologie réside dans la diversité de ses activités : contrairement à Rockefeller ou Carnegie, qui contrôlaient des monopoles, Elon Musk évolue dans des secteurs variés, de l'automobile électrique à l'intelligence artificielle. Cette dispersion réduit sa dépendance à un marché unique, tout en garantissant une croissance continue.