Selon l'Observatoire des inégalités, le nombre de personnes pauvres a progressé de 25% en vingt ans en France. L'Observatoire a publié ce mardi la 4è édition de son rapport sur la pauvreté en France.

"En France, la pauvreté n'explose pas, mais elle progresse lentement et sûrement", détaille Anne Brunner, directrice des études de l'instance indépendante dans le dernier rapport sur la pauvreté de l'Observatoire des inégalités. Ce mardi, la 4è édition du rapport indiquait qu'en 2022, la France comptait 3,8 millions de personnes pauvres, soit 6,6% de la population. Vingt ans plus tard, en 2022, ce chiffre est passé à 5,1 millions, soit 8,1% de la population. 1,4 millions de personnes ont donc basculé dans la pauvreté en vingt ans, ce qui représente un bond de 25%.

Les familles monoparentales particulièrement touchées

Ces chiffres prennent en compte les personnes dont les revenus après versement des prestations sociales ne dépassent pas 1014 euros nets par mois pour une personne seule, et 1500 euros pour un couple. Il s'agit du seuil de pauvreté établi par l'Insee, qui correspond à la moitié du niveau de vie médian : 2028 euros par mois. Certaines franges de la population sont plus touchées que d'autres, à commencer par les personnes sans emploi : près d'un chômeur sur quatre vit sous le seuil de pauvreté, soit trois fois plus que l'ensemble de la population.

Les familles monoparentales sont également particulièrement touchées : en 2022, plus de 19% d'entre elles vivaient sous le seuil de pauvreté. Un taux quasi similaire à celui des personnes immigrées, qui est de 18,8% et révèle les difficultés à s'intégrer, se former et obtenir un emploi, explique Louis Maurin, directeur de l'Observatoire. Les personnes en situation de handicap rencontrent des difficultés supplémentaire, puisqu'en se basant sur la mesure du seuil de pauvreté à 60% du niveau de vie médian, une personne handicapée sur cinq est pauvre, notamment à cause de frais médicaux supplémentaires et de "difficultés d'intégration dans le monde du travail".

Un manque de données en outre-Mer

Louis Maurin souhaite lutter contre les idées reçues et insiste sur le fait "que l'idée que les pauvres vivraient majoritairement en zone rurale est fausse". D'après le rapport, 63% des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté résident en milieu urbains, où la proportion dépasse les 19%. Mais au niveau national, deux régions d'outre-Mer sont les plus touchées par la pauvreté, avec 36% de personnes pauvres à La Réunion et 26% en Martinique. L'Île-de-France, région la plus pauvre en Métropole, compte, elle, 18% de personnes pauvres.

Mais l'Observatoire des inégalités s'est basé sur les chiffres de 2022 de l'Insee pour établir ce constat. Or, l'instance déplore une absence de données pour la Guadeloupe, Mayotte et la Guyane, des zones qui "subissent une misère étendue à une grande part de la population". Louis Maurin souhaite donc une meilleure prise en compte de ces régions, ainsi que des personnes sans-abri, exclues pour la plupart de ces données et qui pourraient montrer une réalité bien plus grave.