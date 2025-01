Nvidia critique une réglementation qui freinerait le leadership des États-Unis en IA

La stratégie américaine visant à restreindre les technologies d'intelligence artificielle pour des raisons de sécurité nationale pourrait freiner l'essor de secteurs civils majeurs, selon les principaux concernés.

Alors que l'administration Biden finalise de nouvelles restrictions sur les exportations de puces d'intelligence artificielle, Nvidia, leader du secteur, met en garde contre des conséquences inattendues. La réglementation, présentée comme une mesure de sécurité nationale, suscite une vive opposition chez les acteurs de la tech, inquiets pour l'avenir de l'innovation et de la compétitivité américaine.

Une réglementation stricte pour encadrer les exportations de puces IA

La nouvelle politique de l'administration Biden vise à imposer trois niveaux de contrôle sur les exportations de puces d'intelligence artificielle. Selon un rapport de Bloomberg, les alliés des États-Unis conserveraient un accès illimité à ces technologies, tandis que des restrictions sévères s'appliqueraient à des pays jugés adversaires comme la Chine et la Russie. Ces mesures incluent également des limitations pour d'autres régions, notamment les États du Golfe et certains pays d'Asie du Sud-Est.

Un porte-parole de Nvidia, cité par Investopedia, a qualifié ces changements de "changement majeur de politique qui ne réduirait pas les risques d'abus mais menacerait la croissance économique et le leadership des États-Unis".

Ned Finkle, vice-président des affaires gouvernementales chez Nvidia, a également réagi dans une déclaration à Reuters, affirmant que la réglementation "mettrait sous contrôle bureaucratique la conception et la commercialisation des semi-conducteurs, ordinateurs, systèmes et logiciels américains". Il a ajouté que ces règles pourraient "jouer en faveur des adversaires des États-Unis" tout en freinant l'innovation technologique mondiale.

Une menace pour la compétitivité et l'innovation américaine

Ces restrictions suscitent l'inquiétude des géants technologiques, car elles pourraient perturber l'accès à des technologies largement utilisées dans le monde. Nvidia affirme que la réglementation ne cible pas uniquement des équipements militaires avancés, mais également des produits courants comme les cartes graphiques pour jeux vidéo.

Selon Barron's, Ned Finkle a déclaré que "les nouvelles règles ne renforceraient pas la sécurité nationale des États-Unis, mais affaibliraient leur compétitivité globale en innovation, qui est la clé de leur avance mondiale". Nvidia estime que ces restrictions pourraient pousser les acteurs internationaux à rechercher des alternatives auprès de concurrents étrangers, mettant en péril une industrie évaluée à environ 400 milliards de dollars d'ici 2027.

Dans les quatre derniers trimestres, les ventes de Nvidia en Chine ont atteint 13,5 milliards de dollars, soit environ 12% de ses revenus mondiaux. Un chiffre en nette baisse par rapport aux 21% enregistrés l'année précédente en raison de réglementations similaires déjà en place.

Les limites d'une stratégie anti-Chine

Bien que ces mesures soient présentées comme un moyen de contrer les capacités militaires chinoises, Nvidia et d'autres entreprises considèrent qu'elles risquent de nuire à des secteurs civils essentiels, tels que l'agriculture, la santé et l'éducation, qui reposent de plus en plus sur l'IA. Dans une déclaration sur son blog officiel, Nvidia a critiqué une "surenchère bureaucratique" et estimé que cette réglementation pourrait "saper les progrès réalisés à l'échelle mondiale grâce aux technologies américaines".

Ces préoccupations reflètent également des tensions plus larges entre les ambitions économiques et les impératifs de sécurité nationale. Nvidia a dénoncé une "politique de dernière minute qui laisserait un héritage critiqué par l'industrie technologique et la communauté internationale".