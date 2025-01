Boom entrepreneurial record en 2024 : 1,1 million d'entreprises créées

En plein essor, les créations d'entreprises en France témoignent d'un dynamisme sans précédent, avec une nette progression des micro-entreprises et des secteurs porteurs comme le transport et l'industrie.

En 2024, la création d'entreprises en France a atteint un record historique, avec plus de 1,1 million de nouvelles immatriculations, selon les données publiées par l'Insee. Ce chiffre marque une augmentation de 5,7% par rapport à l'année précédente. Retour sur les faits marquants de cette dynamique.

Un dynamisme porté par les micro-entreprises

D'après l'Insee, sur les 1,11 million d'entreprises créées en 2024, 64,5% sont des micro-entreprises, soit 716 194 nouvelles immatriculations, en hausse de 7,3% sur un an. Ce régime reste plébiscité pour sa simplicité administrative et sa souplesse. À titre de comparaison, les créations de sociétés ont également progressé, avec une augmentation de 5,4%, représentant 284 564 nouvelles structures, tandis que les entreprises individuelles classiques ont enregistré un recul de 3,2%.

Ces chiffres, relayés par La Tribune, montrent que le dynamisme entrepreneurial s'est particulièrement manifesté dans certains secteurs. Le transport et entreposage, notamment soutenu par la livraison de repas et colis, a connu une hausse spectaculaire de 25%. L'hébergement-restauration et l'industrie ont également enregistré des croissances significatives, avec des augmentations respectives de 12,4% et 12%.

Des structures fragiles et des ambitions limitées

Malgré leur popularité, les micro-entreprises restent souvent des structures modestes. Une enquête menée par le Crédoc et l'Urssaf révèle que 56% des micro-entrepreneurs cumulent cette activité avec un autre statut professionnel, que ce soit en tant que salarié (28%), demandeur d'emploi (16%) ou retraité (8%). En 2022, 89% d'entre eux déclaraient un chiffre d'affaires annuel inférieur à 34 400 euros, et les revenus moyens issus de ces activités s'établissaient à 7 500 euros.

Ces structures se révèlent également fragiles sur le long terme. Toujours selon l'étude, seulement un tiers des micro-entreprises restent actives cinq ans après leur création. La majorité des micro-entrepreneurs n'envisagent pas de faire grandir leur entreprise, souligne l'Urssaf dans son rapport, d'après Les Echos.

Un record de créations, mais aussi de défaillances

Parallèlement à ce boom entrepreneurial, la France a également enregistré un niveau élevé de défaillances en 2024. Selon la Banque de France, 66 000 procédures collectives ont été ouvertes, soit une hausse de 16,8% par rapport à 2023. Ce phénomène s'explique en partie par un effet de rattrapage après les mesures de soutien mises en place durant la crise sanitaire, comme l'a indiqué la Banque de France dans son rapport.

Les secteurs les plus touchés par les défaillances incluent les activités immobilières, avec une augmentation de 31,2% sur un an, suivies par le transport et entreposage (+30,7%) et la finance-assurance (+26,9%). "Le niveau de défaillances frôle un record historique", a déclaré Gianmarco Monsellato, PDG de Deloitte en France.

En parallèle, les radiations d'entreprises ont également progressé. En 2024, environ 310 000 sociétés ont été radiées, soit une hausse de 9%, après une forte diminution observée en 2023. Les secteurs les plus touchés incluent le commerce, les services aux entreprises et l'immobilier, responsables de près de la moitié des radiations.