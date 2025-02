Elon Musk et Xavier Niel s'affrontent publiquement

En quelques heures, une phrase lâchée à la télévision et un tweet incendiaire ont mis en lumière les divergences et passifs judiciaires de deux des figures les plus influentes du monde des affaires.

Lundi 10 février, Xavier Niel a vivement critiqué Elon Musk lors d'un passage dans l'émission Télématin sur France 2. Le patron de Free a tenu des propos tranchants sur l'homme d'affaires américain, déclenchant une réaction immédiate sur X. Ce clash entre les deux milliardaires s'est rapidement propagé sur les réseaux sociaux, mêlant insultes et rappels du passé judiciaire de Xavier Niel.

Un échange virulent entre Xavier Niel et Elon Musk

Invité dans Télématin, Xavier Niel a d'abord salué les succès d'Elon Musk avant d'ajouter une critique acerbe. "Je pense que c'est le plus grand entrepreneur du monde et, à côté de ça, un garçon qu'on va qualifier au minimum de complexe, et je vais utiliser un mot difficile, peut-être parfois un connard", a-t-il déclaré sur France 2, cité par Les Echos. Il a justifié son propos en expliquant que le fondateur de Tesla et SpaceX tenait souvent des "positions tranchées, extrêmes", ce qui le rendait selon lui dangereux "au moins par ses paroles et ses propos, parce que certaines personnes peuvent prendre ça au premier degré".

L'extrait de l'interview a rapidement été partagé sur X, attirant l'attention d'Elon Musk qui n'a pas tardé à répliquer. Dans un message posté sur son réseau social, il a attaqué le passé judiciaire de Niel en déclarant : "Ce type a été envoyé en prison pour avoir été un véritable proxénète avec un groupe de prostituées ! Laissez-moi rire", a écrit Elon Musk sur X, en réaction à la vidéo partagée par Télématin.

Les tensions entre les deux milliardaires en pleine lumière

Elon Musk faisait référence aux poursuites judiciaires dont Xavier Niel avait fait l'objet dans les années 2000. A l'époque, le fondateur de Free avait été mis en examen pour proxénétisme aggravé et recel d'abus de biens sociaux, en raison de ses investissements dans des peep-shows. Il avait passé un mois en détention provisoire en 2004 avant d'obtenir un non-lieu en 2005 pour les accusations de proxénétisme. Cependant, il avait été reconnu coupable de recel d'abus de biens sociaux en 2006 et condamné à deux ans de prison avec sursis et 250 000 euros d'amende.

Cette altercation intervient alors que les deux hommes d'affaires évoluent dans des secteurs proches, notamment l'intelligence artificielle. Xavier Niel a récemment lancé Kyutai, un laboratoire français dédié à la recherche en IA, tandis qu'Elon Musk est un acteur majeur du domaine avec xAI, sa propre société de développement d'intelligence artificielle.

Une provocation finale devenue virale

Loin de calmer le jeu, Xavier Niel a répondu à Musk sur X avec une phrase ironique qui a fait réagir les internautes : "On va régler ça au Lidl", a-t-il écrit. Cette phrase fait écho à un échange viral de 2024, où un internaute lui avait proposé un duel devant un supermarché à Marseille. À l'époque, il avait joué le jeu en postant une photo de lui devant l'enseigne, déclenchant une vague de réactions humoristiques.

Cette nouvelle passe d'armes entre deux figures de la tech a largement circulé sur les réseaux, relançant le débat sur leur rivalité et leur influence respective.