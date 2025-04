Les nouvelles lunettes intelligentes de Meta débarquent en Europe avec leur arsenal d'IA

Déjà vendues à deux millions d'exemplaires, ces montures connectées seront bientôt compatibles avec la messagerie Instagram et plusieurs services audio.

Lancé en Amérique du Nord, le modèle Ray-Ban Meta arrive en Europe avec plusieurs fonctionnalités d'intelligence artificielle. Traduction instantanée, reconnaissance visuelle et interactions vocales sont désormais disponibles sur le continent, dans un contexte réglementaire plus strict que celui des États-Unis.

Traduction en direct, reconnaissance visuelle et interaction locale

Depuis fin avril 2025, les utilisateurs européens des lunettes connectées Meta peuvent accéder à des fonctions vocales et visuelles déployées initialement en Amérique du Nord. Il est désormais possible d'activer une traduction en direct dans quatre langues (anglais, français, espagnol et italien) grâce à la commande "Hey Meta, lance la traduction en direct". La traduction fonctionne aussi hors ligne après téléchargement des packs linguistiques, selon KultureGeek.

La caméra intégrée permet d'identifier un objet, une plante, un monument, un texte ou une devise. L'assistant Meta AI fournit alors une réponse contextualisée. Le système permet aussi de répondre à des questions générales en analysant ce que l'utilisateur regarde, comme le rapporte Numerama. Meta prévoit une amélioration de la fluidité des échanges, sans obligation de relancer systématiquement l'IA.

L'entreprise a annoncé que les lunettes permettront bientôt d'envoyer des messages et de passer des appels via Instagram. Les utilisateurs ont déjà accès aux messageries WhatsApp, Messenger et aux SMS du téléphone. La lecture de musique via Spotify, Apple Music ou Amazon Music est également prévue dans certaines configurations, mais aucune date n'a été précisée pour le déploiement européen.

Un lancement sous surveillance réglementaire

Le lancement européen de ces lunettes intelligentes Meta a été précédé par l'intégration progressive de l'IA maison dans Facebook, Instagram et WhatsApp, en mars 2025. Meta a confirmé l'arrivée des fonctions avancées dans un communiqué publié le 23 avril.

Les images et vidéos capturées sont enregistrées sur le téléphone de l'utilisateur. Meta précise qu'elles ne sont utilisées à des fins d'entraînement que si elles sont partagées avec ses services, ses partenaires cloud ou des produits tiers. L'entreprise s'appuie sur un avis du Comité européen de la protection des données (CEPD) publié en décembre 2023, qui reconnaît que l'"intérêt légitime" peut, dans certains cas, justifier l'usage de données personnelles pour former des modèles d'IA, dans le respect du RGPD.

Selon Les Échos, une plainte a été déposée auprès de la CNIL en octobre 2024, dénonçant le caractère non conforme de ces lunettes au règlement européen. L'auteur du signalement estime que le dispositif menace la vie privée dans les espaces publics. L'affaire est toujours en cours d'instruction. Julie Jacob, avocate spécialisée dans le numérique, souligne que la politique de confidentialité du produit reste difficile à interpréter et qu'une simple LED ne suffit pas à informer clairement les personnes filmées.

Une production en forte hausse portée par la demande

Le modèle Ray-Ban Meta est conçu par EssilorLuxottica. Son PDG Francesco Milleri a annoncé avoir vendu deux millions d'unités. Il prévoit une montée en charge à dix millions d'exemplaires par an dès 2026. Ce lancement a contribué à la croissance du groupe au premier trimestre 2025.

Le système embarque le modèle de langage Llama 4, présenté par Meta comme concurrent des outils d'IA générative les plus performants. Toutefois, certains experts s'interrogent sur les conditions de ses évaluations, évoquées dans le même article. Au Mobile World Congress de Barcelone en mars, d'autres marques ont présenté des lunettes à reconnaissance IA, mais Meta reste à ce jour le seul acteur à proposer ces fonctions à large échelle en Europe.