Apple augmente discrètement de 50 à 350 euros tous les prix de ses iPhone lors de la keynote de l'iPhone Duo

Les tarifs de tous les modèles d'iPhone ont été relevés, une première lors d'un lancement, Apple invoquant la flambée du coût des composants mémoires.

Lors de la keynote de présentation de l'iPhone Duo, mercredi soir, Apple a procédé à une hausse généralisée des prix de ses iPhone, une décision inédite à l'occasion d'un lancement de nouveaux produits. Traditionnellement, la sortie d'un nouvel iPhone s'accompagne d'une baisse des tarifs des modèles précédents. Cette année, c'est l'inverse qui s'est produit : "Apple augmente discrètement tous les prix de ses iPhone pendant la keynote de l'iPhone Duo, avec des hausses allant de 50 à 350 euros."

La nouvelle grille tarifaire concerne l’ensemble du catalogue, anciens modèles compris. L’iPhone 18 Pro, dernière nouveauté, est proposé à 1 479 euros, contre 1 329 euros pour son prédécesseur. L’iPhone 16 128 Go passe de 969 euros à 1 019 euros. Les modèles iPhone 17e et iPhone 17 voient leurs versions 256 Go et 512 Go augmenter de 150 euros chacune. L’iPhone Air, le plus fin de la catégorie smartphone, subit la plus forte inflation : la version 1 To grimpe de 350 euros, tandis que les versions 256 et 512 Go augmentent de 100 euros.

Le lancement de nouveaux produits en Californie au mois de septembre permet généralement de faire baisser les anciens modèles du catalogue. Rien de tel pour l’année 2026.

Une flambée des coûts de production

Apple justifie cette hausse par l'explosion du prix des composants mémoires, un phénomène qui touche l'ensemble de l'industrie électronique grand public en 2026. Selon TrendForce, le prix des puces mémoires était 400% plus élevé au troisième trimestre 2026 par rapport à l'année précédente pour le modèle Pro 256 Go du dernier modèle d'iPhone. Cette envolée des coûts se répercute directement sur le prix final : la nomenclature générale augmente de 38% pour un iPhone 18 Pro par rapport à l'iPhone 17 Pro.

Malgré son pouvoir de négociation auprès des fournisseurs et ses marges très importantes, Apple avait déjà dû passer des hausses de prix sur ses Mac et ses iPad au printemps. Il fait de même désormais sur sa gamme de téléphones, avec l’espoir de conserver sa rentabilité.

La keynote marquait également la première présentation de John Ternus comme directeur général d’Apple. Outre la hausse des prix, l’événement a été l’occasion de dévoiler l’iPhone Duo, nouveau modèle pliable de la marque, qui sera disponible à partir de la mi-octobre en précommande pour les utilisateurs européens. Le prix de l’iPhone Duo débute à 2 339 euros dans sa version de base 256 Go.