Nvidia entre au capital de Doctolib pour soutenir l'IA souveraine en santé

L'entrée de Nvidia au capital de Doctolib vise à soutenir l'essor de solutions d'intelligence artificielle souveraines et à renforcer l'innovation européenne dans la santé.

Le géant américain des puces Nvidia va entrer au capital de la plateforme française de prise de rendez-vous médical Doctolib en tant qu'actionnaire minoritaire. Cette opération, annoncée mardi 13 octobre à Paris par Jensen Huang, patron de Nvidia, marque une étape stratégique pour l'écosystème européen de l'intelligence artificielle.

"Cette participation a vocation à lancer la révolution de l’intelligence artificielle en Europe", a déclaré Jensen Huang lors d’un point presse. Nvidia, acteur majeur du secteur technologique mondial, a investi au moins 8 milliards de dollars en Europe l’année dernière, selon Jensen Huang. Il a également affirmé avoir investi dans les entreprises d’IA françaises Genesis IA et Pigment.

Un partenariat sans siège au conseil d’administration

Nvidia va entrer au capital de Doctolib comme actionnaire minoritaire, sans siège au conseil d'administration, a souligné à l’Agence France-Presse Stanislas Niox-Château, le PDG et cofondateur de Doctolib. Avec le capital investi par Nvidia, Doctolib va "accélérer ses recrutements et, grâce à cela, accélérer le développement de ses modèles d’IA propriétaire", c’est-à-dire de modèles ne dépendant pas des géants de l’intelligence artificielle comme Open AI ou Anthropic.

L’investissement du groupe américain doit permettre "d’aller beaucoup plus vite dans le développement en cours [d’un] assistant personnel de santé pour les patients", mais aussi d’"assistants pour les soignants, à la fois pour les tâches administratives et les tâches cliniques", une des "grandes priorités" de Doctolib pour 2027-2028, a ajouté Stanislas Niox-Château.

L’entreprise utilisera "la technologie de Nvidia, notamment les puces, la puissance de calcul, les logiciels ouverts" afin d’avoir "une IA souveraine entraînée à partir de nos modèles, de nos données, et contrôlée par nous", a-t-il détaillé.

Doctolib a lancé, en août, un programme de recherche scientifique qui utilise les données personnelles de ses 50 millions d’utilisateurs, censé permettre "l’amélioration des parcours de soins grâce à l’intelligence artificielle". La dernière valorisation de Doctolib était au printemps dernier de 3,6 milliards d’euros.