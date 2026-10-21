Elon Musk confirme des discussions sur un rapprochement entre SpaceX et Tesla

Le patron des deux sociétés juge un rapprochement "une bonne idée" et confirme l'existence de discussions, tout en soulignant qu'aucune décision n'est prise.

Elon Musk, patron de SpaceX et Tesla, a déclaré mardi 20 octobre 2026, en marge de la présentation des résultats de SpaceX, qu’un rapprochement entre SpaceX et Tesla serait une "bonne idée", tout en précisant que ce n’était pas "une certitude". Cette déclaration intervient alors que les spéculations sur un rapprochement entre le constructeur de véhicules électriques et l’entreprise spatiale se sont intensifiées ces dernières semaines.

"Il y aurait beaucoup d’avantages à combiner les entreprises", a fait valoir l’homme le plus riche du monde, soulignant que SpaceX et Tesla étaient déjà liées par plusieurs projets communs, de l’intelligence artificielle (IA) à la fabrication de puces.

Elon Musk a confirmé l’existence de discussions sur une éventuelle fusion : "Je pense que ce serait une bonne idée, mais la décision revient en réalité aux comités spéciaux des deux entreprises." Des comités spéciaux ont été formés chez SpaceX et Tesla pour discuter d’une éventuelle union. Elon Musk a insisté sur le fait qu’aucune décision n’avait encore été prise.

Un contexte de forte croissance pour SpaceX

SpaceX a enregistré son premier bénéfice depuis son introduction en bourse. Le chiffre d’affaires lié à l’IA a été multiplié par plus de neuf pour atteindre 7,6 milliards de dollars, provenant principalement de la location de capacités informatiques. Les dépenses d’investissement ont presque triplé pour atteindre 19,6 milliards de dollars, SpaceX ayant investi dans son infrastructure informatique. Elon Musk a également déclaré qu’il prévoyait un chiffre d’affaires annuel récurrent compris entre 500 milliards et 1 000 milliards de dollars d’ici fin 2027 pour SpaceX.

A la suite des déclarations d’Elon Musk, l’action SpaceX a progressé de 8% en séance prolongée. Les spéculations concernant le rachat du constructeur de véhicules électriques par l’entreprise spatiale ont récemment pris de l’ampleur, Barclays ayant laissé entendre la semaine dernière qu’un accord pourrait être annoncé avant l’assemblée générale annuelle de Tesla en décembre.