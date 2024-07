Yaël Braun-Pivet conserve le perchoir de l'Assemblée nationale après une élection serrée

Réélue avec 220 voix, Yaël Braun-Pivet retrouve son poste à la tête de l'Assemblée nationale après une élection disputée.

La présidente sortante de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a été reconduite à son poste après une élection tendue et serrée. Avec 13 voix de plus que son principal adversaire, André Chassaigne, et 79 que Sébastien Chenu, cette réélection n'a pas manqué de provoquer des remous au sein de l'hémicycle.

Déroulement de l'élection

La députée des Yvelines et membre d'Ensemble pour la République, a été réélue présidente de l'Assemblée nationale après trois tours de scrutin. Le vote, qui s'est déroulé le jeudi 18 juillet, a vu la participation de 577 députés. Yaël Braun-Pivet a remporté 220 voix, André Chassaigne du Nouveau Front Populaire (NFP) a obtenu 207 voix, et Sébastien Chenu du Rassemblement National (RN) en a recueilli 141.

Au premier tour, André Chassaigne était en tête avec 200 voix, suivi par Sébastien Chenu avec 142 voix et Yaël Braun-Pivet avec 124 voix. Charles de Courson (12 voix), Philippe Juvin (48 voix) et Naïma Moutchou (38 voix) se sont ensuite retirés, facilitant le report de voix en faveur de la gagnante.

Réactions et controverses

La réélection de Yaël Braun-Pivet a été vivement critiquée par ses adversaires politiques. André Chassaigne, cité par France TV Info, a dénoncé un "vote volé par une alliance contre-nature" entre la macronie et la droite. Sébastien Chenu a également fustigé une "victoire des combines," selon des propos sur X. Le soutien de la droite a été déterminant dans la réélection de Yaël Braun-Pivet. Philippe Juvin, dont le retrait a été crucial, a permis le report des voix de la droite en faveur de celle-ci.

Mathilde Panot de La France Insoumise a exprimé sa déception face à cette réélection, évoquant un "échec pour la démocratie." "Le Palais Bourbon reste enchaîné à l'Elysée," a commenté François Ruffin sur le réseau social X. Ces réactions reflètent le mécontentement de la gauche face à ce qu'ils perçoivent comme une manipulation du processus électoral, tout en appartenant eux-mêmes à une coalition.

Dans son discours de victoire, Yaël Braun-Pivet a insisté sur la nécessité d'innover et de renforcer le dialogue entre les groupes politiques. "Nous devons apporter de nouvelles solutions avec de nouvelles méthodes," a-t-elle affirmé, ajoutant que cette élection "m'oblige plus que celle de 2022." Elle a également souligné l'importance de "rechercher des compromis" pour une Assemblée plus représentative mais divisée..

La réélection de Yaël Braun-Pivet ouvre une nouvelle période pour l'Assemblée nationale. Les présidents des groupes vont se réunir pour répartir les postes du Bureau et établir la liste des candidats aux fonctions de vice-président, questeur et secrétaire. Ces nominations seront cruciales pour le bon fonctionnement de l'Assemblée dans les mois à venir.