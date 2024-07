"Il faut avancer" : Laurence Tubiana renonce à être la candidate du Nouveau Front Populaire pour Matignon

Face à l'opposition de La France insoumise, l'économiste Laurence Tubiana annonce renoncer à être la candidate de la gauche au poste de Première ministre. Elle adresse "tous [s]es vœux de réussite au Nouveau Front Populaire.

"Si cela doit être moi, je le fais", disait Laurence Tubiana encore jeudi dernier, se déclarant prête à assumer la fonction de Première ministre du Nouveau Front Populaire. Mais quatre jours plus tard, l'architecte de l'accord de Paris sur le climat renonce à Matignon. Dans un communiqué, celle qui faisait l'objet d'un consensus entre socialistes, écologistes et communistes pour prendre la tête d'un gouvernement de gauche "prend acte" du refus de La France insoumise.

"J'étais prête à défendre leurs idées et leurs propositions aussi loin que possible", affirme Laurence Tubiana. "Cependant, je constate que mon nom a rencontré des oppositions au sein du NFP. Tout cela ne me semble plus mener à l'apaisement dont nous avons tant besoin. J'en prends acte et leur adresse tous mes voeux de réussite. Ainsi, aujourd'hui, je retourne aux combats qui ont toujours été les miens. L'urgence sociale et l'urgence climatique, l'une ne va pas sans l'autre."

"Ne nous résignons pas"

Laurence Tubiana se dit cependant toujours "persuadée que la gauche a le devoir et la capacité d'exercer les responsabilités auxquelles les électrices et les électeurs l'ont appelée. Ne nous résignons pas, il faut avancer", exorte-t-elle.

Laurence Tubiana a été la négociatrice en chef de l'accord de Paris en 2015, puis la coprésidente de la Convention citoyenne entre 2019 et 2020. En proposant son profil au Nouveau Front Populaire, lundi dernier, Olivier Faure saluait une "économiste et diplomate engagée à la fois sur le terrain écologiste et le terrain social". Mais ses alliés insoumis n'ont pas eu la réaction escomptée, jugeant Laurence Tubiana trop "Macron-compatible" : "Si c'est effectivement ce profil sur lequel travaillent nos partenaires, je tombe de ma chaise", a même raillé Manuel Bompard sur France 2.

Les négociations semblent donc reparties de zéro au sein du Nouveau Front Populaire, alors que les socialistes et les insoumis ont avancé la date du mardi 23 juillet pour proposer, au plus tard, un candidat au poste de Premier ministre.