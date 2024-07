Présidentielle américaine : que disent les sondages en cas de duel Harris-Trump ?

Avant l'annonce du retrait de Joe Biden, plusieurs instituts avaient mesuré les intentions de vote des Américains en cas de candidature de Kamala Harris. L'actuelle vice-présidente était donnée en meilleure posture que son aîné démocrate.

"Je crois qu'il est dans l'intérêt de mon parti et du pays que je me retire", a annoncé Joe Biden , ce dimanche, dans un communiqué. Le président américain, qui n'est désormais plus candidat à sa réélection, a immédiatement apporté son soutien à sa vice-présidente, Kamala Harris, pour le remplacer dans la course. La candidature de cette dernière est-elle davantage dans l'intérêt du parti démocrate ? A-t-elle une meilleure chance que son aîné de battre Donald Trump ? Voici ce que disent les sondages.

Depuis la contre-performance de Biden en débat face à Trump, le 27 juin, les appels au retrait du président se multipliaient dans le camp démocrate. Dès lors, plusieurs instituts de sondages ont testé l'hypothèse d'une candidature de Kamala Harris face à Donald Trump auprès des électeurs américains. Si la plupart des baromètres donnaient le candidat républicain vainqueur, les intentions de vote mesurées dans les dernières études, avant l'annonce du retrait du président, étaient plus serrées que dans le cas d'un duel Biden-Trump.

Harris en tête de certains sondages

Ainsi, sur 11 sondages réalisés après le débat du 27 juin, Donald Trump devançait Kamala Harris de 1,5 point en moyenne, contre 1,9 point face à Joe Biden, selon les calculs du Washington Post. L'écart se resserrait même davantage dans l'hypothèse d'une tierce candidature d'un indépendant.

Le dernier sondage recensé par le quotidien américain, réalisé entre le 16 et le 18 juillet, créditait Donald Trump de 51% d'intentions de vote, contre 48% pour Kamala Harris (CBS-YouGov). Un autre baromètre, réalisé le 16 juillet, donnait Trump et Harris tous deux à 44% (Reuters-Ipsos). Si l'on remonte encore, une étude menée entre le 9 et le 10 juillet donnait Kamala Harris en tête avec 50% d'intentions de vote, contre 49% pour Donald Trump (NPR/PBS NewsHour/Marist).

Notons qu'au moment où ces sondages ont été menés, la candidature de Kamala Harris était encore extrêmement hypothétique. Après le retrait de Joe Biden, l'hypothèse devient plus solide, et devrait faire l'objet de nouvelles études dans les prochains jours. Rappelons aussi que l'élection américaine se fait au suffrage indirect, ce qui complique la tâche aux sondeurs. Ainsi, même si la candidature démocrate récoltait la majorité des voix du peuple américain le 5 novembre, Donald Trump pourrait malgré tout remporter le vote du collège électoral, comme lors de son élection en 2016, et faire son retour à la Maison Blanche.