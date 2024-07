Joe Biden souhaite "passer le flambeau à une nouvelle génération" pour "unir la nation"

Le président américain Joe Biden a prononcé un discours mercredi soir depuis la Maison Blanche. Il est revenu sur les raisons de son choix de retirer sa candidature de l'élection présidentielle et a eu quelques mots pour la suite de son mandat.

Pour la première fois depuis l'annonce de son retrait de la campagne, Joe Biden a pris la parole ce mercredi soir. Depuis le célèbre bureau ovale de la Maison Blanche, encadré de photos de famille, le président s'est adressé gravement à ses concitoyens pour expliquer son choix. Sans un mot ni sur son état de santé, ni sur son adversaire Donald Trump, Joe Biden a brandi la nécessité d'"unir" la nation et de "sauvegarder la démocratie".

"Ces dernières semaines, il m'est apparu clairement que je devais unir mon parti", s'est justifié Joe Biden. "Je pense que mon bilan en tant que président, mon leadership dans le monde, ma vision de l'avenir de l'Amérique méritaient tous un second mandat. Mais rien, rien ne peut entraver la sauvegarde de notre démocratie", pas même "l'ambition personnelle", a-t-il affirmé, ajoutant : "Je vénère cette fonction, mais j'aime encore plus mon pays."

"Un temps et une place pour de nouvelles voix"

Le président a conclu que "la meilleure façon d'avancer" et "d'unir notre nation" était "de passer le flambeau à une nouvelle génération". Selon lui, "il y a un temps et une place pour de longues années d'expérience dans la vie publique, mais il y a aussi un temps et une place pour de nouvelles voix, des voix fraîches, des voix plus jeunes, et ce temps et cette place sont venus". Une allusion à peine voilée à sa vice-présidente, Kamala Harris, bien partie pour prendre sa suite dans la campagne démocrate.

Joe Biden a enfin eu quelques mots sur la suite de son action en tant que président : "Au cours des six prochains mois (...), je continuerai à réduire les coûts pour les familles qui travaillent dur et à développer notre économie. Je continuerai à défendre nos libertés individuelles et nos droits civils", a-t-il promis. Une manière de répondre à ceux qui l'appellent à démissionner avant la fin officielle de son mandat.