124,2 millions d'euros : le budget de l'Elysée explose, alerte la Cour des comptes

Les dépenses liées aux déplacements du président et aux réceptions ont augmenté l'an dernier, mettant le budget de l'Elysée dans le rouge.

Dans son rapport annuel, la Cour des comptes alerte la présidence sur une hausse du budget de l'Elysée pour l'année 2023. En particulier, les dépenses liées aux déplacements et aux réceptions se sont élevées à 21 millions d'euros, contre 13,3 millions l'année précédente. Résultat : avec 124,2 millions d'euros de dépensés, l'Elysée a dépassé de plus de neuf millions d'euros son budget, un déficit qui a dû être prélevé sur la trésorerie.

La Cour des comptes salue tout de même "une démarche volontariste de cadrage des activités" et invite la présidence à "poursuivre ses efforts" pour maîtriser son budget. Cependant, selon le rapport, les "procédures mises en place et les règles édictées pour contenir les dépenses" se heurtent "aux aléas affectant l'agenda du Président, au choix d'organiser ou non des déplacements et événements mais aussi à des problèmes d'organisation interne."

La présidence "tiendra compte des remarques de la Cour pour améliorer son organisation et ses dispositifs internes", a répondu l'Elysée dans la foulée.

D'où vient la hausse ?

L'année 2023 a été marquée par plusieurs grands voyages à l'étranger d'Emmanuel Macron, à la sortie d'une crise sanitaire qui avait mis en pause les visites diplomatiques depuis 2020. Le président s'est notamment rendu en Chine, au Japon, en Inde ainsi que dans plusieurs pays d'Océanie et d'Afrique.

Du coté des réceptions, comme le note la Cour des comptes, la rénovation des cuisines de l'Elysée a impliqué une hausse des dépenses de traiteurs et la délocalisation de plusieurs évènements à l'extérieur du palais présidentiel, occasionnant des surcoûts. Le 20 septembre, le dîner d'Etat donné en l'honneur du roi Charles III au château de Versailles a par exemple coûté à lui seul 475 000 euros.