Kamala Harris accepte officiellement l'investiture du parti démocrate "au nom du peuple"

La vice-présidente, qui est déjà en campagne depuis le retrait de Joe Biden, a officiellement reçu l'investiture des démocrates pour la présidentielle, lors de la convention du parti à Chicago.

"Au nom du peuple, au nom de tous les Américains, peu importe leur parti, leur race, leur genre", au nom de ceux "qui travaillent dur, poursuivent leurs rêves et veillent les uns sur les autres, au nom de tous ceux dont l'histoire ne peut s'écrire que dans la plus grande nation du monde, j'accepte votre nomination pour devenir présidente des États-Unis", a solennellement déclaré Kamala Harris. Dans un long discours, la vice-présidente a pris de nombreux engagements, ce jeudi, à la convention démocrate qui l'a officiellement investie pour le scrutin du 5 novembre.

Kamala Harris a notamment eu des mots forts sur le conflit au Proche-Orient : "Le président Biden et moi-même nous efforçons de mettre fin à cette guerre afin qu'Israël soit en sécurité, que les otages soient libérés, que les souffrances à Gaza cessent et que le peuple palestinien puisse exercer son droit à la dignité, à la sécurité, à la liberté et à l'auto-détermination", a déclaré la candidate. Elle a également promis de se tenir "fermement aux côtés de l'Ukraine et de nos alliés de l'Otan".

"Réformer notre système d'immigration défaillant"

Régulièrement attaquée par ses adversaires du parti républicain sur le sujet de l'immigration, Kamala Harris a répondu à ses détracteurs : "Je sais que nous pouvons être à la hauteur de notre fier héritage de nation d'immigrants et réformer notre système d'immigration défaillant", a-t-elle affirmé.

La vice-présidente démocrate a encore promis de garantir l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, un droit mis à mal depuis une décision de la Cour Suprême en 2022. Elle s'est enfin engagée à défendre une économie "où chacun a la possibilité d'être compétitif et de réussir, qu'on vive dans une zone rurale, une petite ou une grande ville".