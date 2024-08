Le nombre de cryptomillionnaires a presque doublé en un an

Le nombre de personnes détenant plus d'un million de dollars en cryptomonnaies explose, porté par la croissance du bitcoin et par des évolutions légales favorables.

En 2023, 88.200 personnes possédaient plus d'un million de dollars en cryptomonnaies dans le monde. Un an plus tard, on en compte désormais 172.300, selon un rapport de New World Wealth et Henley & Partners. Parmi ces cryptomillionnaires, 85.400 le sont uniquement en Bitcoin, la cryptodevise la plus populaire.

Le nombre de centi-millionnaires en cryptomonnaie a pour sa part augmenté de 79% en un an, selon le même rapport. En 2024, on compte ainsi 325 personnes possédant plus de 100 millions de dollars en crypto-actifs. Enfin, six personnes sont devenues cryptomilliardaires dans l'année, portant leur nombre total à 28. "Parmi les six nouveaux milliardaires apparus durant l'année passée, cinq viennent de Bitcoin, ce qui souligne sa position dominante lorsqu'il s'agit d'attirer des investisseurs à long terme qui achètent en grandes quantités", note le rapport.

Le Bitcoin atteint des valeurs record

L'essor des cryptomonnaies est en effet largement porté par celui du Bitcoin, dont la valeur a atteint en mars un record, dépassant les 73.000 dollars. Cette croissance a été alimentée en début d'année par l'introduction des ETF en Bitcoin sur les principaux marchés financiers, qui "ont libéré un torrent de capital institutionnel", selon le rapport.

Les cryptomonnaies bénéficient plus globalement d'une évolution légale favorable, en Europe comme aux Etats-Unis. Ces dernières semaines, le sujet s'est par exemple invité dans la campagne présidentielle américaine, les deux principaux candidats, Donald Trump et Kamala Harris, prenant tour à tour des engagements "pro-Bitcoin" en cas de victoire.