Les Républicains et le MoDem disent leur intention d'entrer au gouvernement de Michel Barnier

Après avoir consulté les chefs de file de plusieurs partis, Michel Barnier reçoit plusieurs signaux positifs de la droite et du centre, en vue de la formation de son gouvernement.

"Le Premier ministre me semble avoir fait siennes nos propositions et je crois que nous pourrons participer au gouvernement", a confié Gérard Larcher, ce lundi soir au Figaro. Le président LR du Sénat avait fait partie des premiers invités de Michel Barnier à Matignon, après la nomination de ce dernier et l'ouverture des consultations. Sans surprise, le parti dont est issu le nouveau Premier ministre devrait trouver avec lui des terrains d'entente en vue de la formation d'un exécutif.

"Cela me paraît logique car le dialogue que nous avons instauré avec Michel Barnier est fluide et je ne doute pas qu'il puisse nous apporter les garanties nécessaires. J'ai confiance en lui", a affirmé Gérard Larcher. Ce dernier a cependant écarté la possibilité d'entrer personnellement au gouvernement : "J'ai toujours dit, publiquement, que ma place était au Sénat. Et je l'ai dit au président de la République".

Lors de leur entretien à Matignon, vendredi 6 septembre, les représentants des parlementaires LR (canal historique) avaient défini leurs priorités en vue d'une éventuelle entrée au gouvernement : "le pouvoir d'achat par le travail et pas par l'assistanat, les questions de sécurité et d'immigration", "la question du fonctionnement des services publics", ou encore "l'ordre dans les comptes" et "dans la rue". Longtemps opposés à toute participation à un gouvernement de coalition, la nomination de Michel Barnier les a forcés à revoir leur posture.

Fumée blanche également du côté des troupes de François Bayrou ? "Le MoDem, il rentrera, parce que François Bayrou, je le connais, il ne voudra pas qu'on se défile", a avancé Richard Ramos, député du groupe Démocrates, ce lundi soir sur BFMTV. L'élu du Loiret a cependant ajouté qu'il ne croyait "absolument pas" à un retour du patron du MoDem au gouvernement. Ce dernier a été à son tour reçu ce dimanche par Michel Barnier.