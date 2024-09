Aux journées parlementaires macronistes, Michel Barnier promet "un nouveau gouvernement, pas un remaniement"

Le nouveau Premier ministre a pris la parole devant les députés d'Ensemble pour la République, promettant de respecter "toutes les sensibilités" à l'Assemblée nationale.

Michel Barnier a répondu ce mardi 10 septembre à l'invitation de Gabriel Attal à se joindre aux journées parlementaires du groupe Ensemble pour la République (EPR). Matignon a salué un "accueil chaleureux" des députés macronistes. "De l'écoute et du respect : voici deux lignes qui me guideront dans les semaines à venir", a écrit le Premier ministre sur X à l'issue de ces rencontres. Lors d'une prise de parole devant les députés, l'homme de 73 ans s'est engagé à respecter "toutes les sensibilités", racontent des participants au Figaro.

Il a promis "beaucoup d'écoute et de respect entre le gouvernement et le Parlement", refusant de s'imposer comme "le chef de la majorité qui n'existe pas". Michel Barnier a tendu la main aux députés macronistes, les exhortant à travailler avec lui : "J'ai besoin de vous et le président de la République a besoin de vous", a-t-il lancé. Une formule qui a pu être perçue comme un "rappel à l'ordre" par les parlementaires les plus réticents à une coalition avec la droite.

Michel Barnier a également évoqué la constitution de sa nouvelle équipe gouvernementale : il a souligné qu'il ne s'agirait "pas d'un remaniement" mais bien d'un "nouveau gouvernement". Autrement dit, le nouveau Premier ministre a l'intention de mener un changement en profondeur de l'exécutif, afin de marquer une rupture au moins symbolique avec son prédécesseur. La semaine dernière, il s'était toutefois dit ouvert à maintenir à leur poste certains ministres sortants.

Quelques heures avant l'arrivée de Michel Barnier aux journées parlementaires, le nouveau président du groupe EPR, Gabriel Attal, avait invité ses troupes à être dans une "logique de construction" à l'égard du futur gouvernement, tout en restant "exigeants" : "Nous avons le droit de dire que notre soutien ne doit pas être tenu pour acquis et qu'il passe par des engagements forts sur notre programme législatif, sur nos idées et nos valeurs", avait-il résumé.