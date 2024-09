Nouveau gouvernement : Barnier veut "repenser la fonctionnalité de certains ministères"

Le nouveau gouvernement de Michel Barnier est attendu dans le courant de la semaine prochaine. L'entourage du Premier ministre annonce du changement.

Les téléphones vont commencer à sonner dès ce week-end, selon les informations de BFMTV. Michel Barnier, nommé jeudi 5 septembre, a indiqué qu'il nommerait son nouveau gouvernement d'ici à la semaine prochaine. Il devrait formuler ses propositions dans les prochains jours aux personnalités qui ont retenu son attention pour intégrer l'exécutif. Toujours selon la chaîne d'information, le Premier ministre envisage une refonte de certains portefeuilles.

Barnier souhaite ainsi "repenser la fonctionnalité de certains ministères" en modifiant leur périmètre, indique-t-on dans son entourage. Ceci dans le but, notamment, de "supprimer des doublons" au sein du gouvernement.

Des ministres sortants réintégrés ?

L'entourage du Premier ministre réaffirme ainsi la volonté de ce dernier de former un nouveau gouvernement, et non simplement de remanier l'équipe actuelle. Pour autant, certains ministres démissionnaires seront-ils invités à conserver leur poste ? Alors que des figures de l'aile droite du gouvernement Attal sont tentées de rester, rien ne leur garantit pour l'heure une place. L'ancien président Nicolas Sarkozy pousserait notamment pour le maintien de Gérald Darmanin, de Catherine Vautrin et de Rachida Dati, trois ministres issus des rangs LR.

L'arrivée d'autres figures des Républicains à des postes clés est en revanche fort probable : le président des sénateurs LR Bruno Retailleau est notamment cité pour décrocher un ministère régalien, tout comme son homologue de l'Assemblée, Laurent Wauquiez. "Le Premier ministre me semble avoir fait siennes nos propositions et je crois que nous pourrons participer au gouvernement", confirmait lundi dernier le président LR du Sénat, Gérard Larcher.