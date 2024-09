Nouvelle tentative d'assassinat présumée contre Donald Trump : que s'est-il passé ?

L'ancien président américain était sur son parcours de golf en Floride lorsque ses agents de sécurité ont repéré une arme pointée à travers le grillage. Un suspect a été interpellé.

Deux mois après avoir été la cible de coups de feu lors d'un rassemblement en Pennsylvanie, Donald Trump a probablement échappé à une nouvelle tentative d'assassinat , ce dimanche 15 septembre dans l'après-midi. Le candidat républicain à la présidentielle se trouvait au Trump International Golf Club de West Palm Beach, en Floride, lorsque un individu pointant une arme à travers le grillage a été repéré. Voici ce que l'on sait.

Un policier du Secret service, chargé de sécuriser le périmètre autour de Donald Trump, a repéré l'arme alors qu'il se trouvait un trou devant l'ancien président, selon les informations dévoilées par le shérif du comté de Palm Beach en conférence de presse. L'agent a tiré dans la direction de l'arme et un individu a pris la fuite à bord d'un SUV. Il a été repéré par un témoin qui a photographié la plaque d'immatriculation du véhicule, permettant à la police d'interpeller le suspect 70 kilomètres au nord du golf.

"Je suis en sécurité et en bonne santé", assure Trump

"Nous avons poursuivi la voiture, l'avons arrêtée en toute sécurité et mis le conducteur en garde à vue", a indiqué le shérif, ajoutant que le suspect "n'était pas armé" et s'était laissé interpeller dans le calme. Selon plusieurs médias américains, il s'agirait d'un homme de 58 ans. Un fusil de type AK-47 a été retrouvé à l'endroit où il avait été repéré aux abords du golf, ainsi qu'une lunette et une caméra GoPro, à environ 300 mètres du lieu où se trouvait Donald Trump au moment des coups de feu.

Indemne, Donald Trump a rapidement réagi aux événements, adressant un mail rassurant à ses partisans : "Il y a eu des coups de feu dans le voisinage, mais avant que les rumeurs ne commencent à échapper à tout contrôle, je voulais d'abord que vous sachiez ceci : JE SUIS EN SÉCURITÉ ET EN BONNE SANTÉ ! Rien ne me fera ralentir. JE NE ME RENDRAI JAMAIS !"

"J'ai été informée de coups de feu tirés à proximité de l'ancien président Trump et de sa propriété en Floride, et je suis heureuse qu'il soit sain et sauf", a rapidement réagi son adversaire démocrate pour la présidentielle, Kamala Harris, sur X. Le président Joe Biden s'est également dit "soulagé" de savoir son prédécesseur "indemne" et a promis d'engager tous les moyens nécessaires pour continuer d'assurer sa sécurité.