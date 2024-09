Nouveau gouvernement : Macron a refusé une première liste proposée par Barnier

Le président et le Premier ministre se sont rencontrés deux fois en deux jours. Emmanuel Macron a rejeté une ébauche de gouvernement jugée trop "monocolore".

La tâche se complique encore pour Michel Barnier. Le Premier ministre a présenté mardi 17 septembre une première liste de noms susceptibles d'intégrer son gouvernement, lors d'une réunion avec Emmanuel Macron à l'Elysée. Liste retoquée par le chef de l'Etat, selon les informations du Monde. Lors d'un déjeuner avec des députés du camp présidentiel, ce dernier a évoqué mercredi une composition trop "monocolore", laissant un large avantage au parti LR, pourtant arrivé quatrième des législatives anticipées.

Michel Barnier aurait en effet prévu d'attribuer un quart à un tiers de postes à des membres de son parti, dont plusieurs régaliens : l'Intérieur, la Justice et l'Economie. Une hypothèse qui a suscité l'indignation des élus macronistes réunis ce mercredi midi. Réaction qu'Emmanuel Macron a "approuvé fortement", invitant son camp à "exprimer" haut et fort son désaccord. Autre sujet de tension : la rumeur qui prête à Michel Barnier l'intention d'augmenter des impôts. Là encore, Emmanuel Macron a tâché de rassurer ses troupes, affirmant que le Premier ministre n'était pas là pour "détricoter ce qui a été fait" depuis 2017.

"Se rapprocher le plus possible de l'union nationale"

Michel Barnier a été reçu une nouvelle fois mercredi après-midi à l'Elysée. Après quoi le Premier ministre a annulé deux réunions, prévues avec Gabriel Attal et avec les chefs de file de LR. Signe qu'il a encore une fois été forcé de réorienter sa stratégie ? Son entourage a tenu à démentir toutes rumeurs, "notamment sur les noms" et sur "l'équilibre des sensibilités", assurant qu'elles ne représentaient "en rien le projet de gouvernement souhaité".

De son côté, l'Elysée martèle qu'elle "laisse la main" à Michel Barnier, mais l'enjoint à nouveau à "se rapprocher le plus possible de l'union nationale et du respect des équilibres". Problème : les candidats à un poste de Premier ministre ne se pressent pas, et les efforts de Michel Barnier pour recruter à gauche sont pour l'heure restés infructueux.

"C'est de l'amateurisme !"

Si bien que le nouveau Premier ministre a battu dimanche le record du plus long délai pour former un gouvernement. Côté macronistes, l'agacement commence à poindre : "Il s'y prend comme un manche, c'est de l'amateurisme !" Tacle l'entourage d'un ministre démissionnaire auprès de Franceinfo. "Il veut faire rentrer Retailleau et Wauquiez au gouvernement, ça bloque tout le monde", renchérit un proche d'Emmanuel Macron.

Côté LR, à l'inverse, c'est le chef de l'Etat qui est pointé du doigt : "Emmanuel Macron rend la vie de Michel Barnier impossible !" Se plaint un ténor du parti. Un député de la droite républicaine déplore à son tour : "Il se mêle de tout, tout le temps alors qu'il avait promis à son Premier ministre de lui laisser les mains libres."