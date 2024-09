Antoine Armand, ministre de l'Economie, souhaite normaliser un "salaire décent"

A peine arrivé à Bercy, Antoine Armand, nouveau ministre de l'Economie, souhaite "valoriser les Français qui travaillent" et instaurer un "salaire décent". Est-ce possible ?

Alors que l'économie est au cœur des questions des Français, Antoine Armand, successeur de Bruno Le Maire à l'Economie, se doit de répondre à ces inquiétudes. Député Renaissance de Haute-Savoie, il était depuis juillet dernier président de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Dimanche dernier, il a déclaré vouloir "faire en sorte que tous les Français qui travaillent aient un salaire décent". Une idée mise en œuvre par le groupe Michelin depuis janvier 2024 : avant sa nomination à Bercy, Antoine Armand avait interrogé son PDG, Florent Menegaux, à propos de ce dispositif mis en place dans son entreprise.

Une suggestion encore vague

"Jamais aucune loi, jamais aucun décret n'a payé un salaire. Jamais aucune norme n'a créé une entreprise ou un emploi. La richesse de notre pays, ce sont les femmes et les hommes qui la créent", a expliqué le nouveau ministre de l'Economie. "Ce sont eux qui transmettent leur savoir pour former les plus jeunes, eux qui travaillent, eux qui innovent. Pour partager la valeur, encore faut-il la créer", continue-t-il. Mais si l'idée d'un salaire décent est souvent mentionnée, "elle ne fait pas l'objet d'une définition économique précise", explique le cabinet Asterès. Selon l'Organisation Internationale du Travail, un "salaire décent" est "la rémunération perçue par un travailleur; lui permettant de subvenir à ses besoins essentiels (nourriture, eau, logement, éducation, santé, le transport et la prévoyance en cas d'événements imprévus), ainsi que ceux de sa famille".

Le Smic, un salaire indécent ?

Quelle est donc la différence entre un "salaire décent" et le Smic ? "On perçoit mal en quoi son intérêt pour le concept de salaire décent se différencie d'une hausse du Smic", poursuit le cabinet Asterès. "En effet, s'il est considéré que le niveau du Smic ne permet pas de vivre dignement, le moyen le plus simple pour remédier au problème est d'augmenter le niveau du salaire minimum". Si le niveau actuel du Smic est de 1400 euros, le Nouveau Front Populaire a proposé une hausse du Smic à 1600 euros, proposition contre laquelle le parti présidentiel Renaissance s'est prononcé. Le cabinet Asterès s'interroge donc : "Doit-on en conclure que les macronistes se sont convertis à l'idée d'une hausse du Smic au-delà de l'ajustement automatique en fonction de l'inflation?" Au sein du groupe Michelin, le salaire décent correspond au salaire personnel permettant de "faire vivre une famille de quatre personnes, de couvrir les besoins du quotidien mais aussi de constituer une petite épargne de précaution", a expliqué le PDG. A noter qu'un salaire décent à Paris représente deux fois le Smic, contre 20% au-dessus de celui-ci à Clermont-Ferrand, où se trouve le groupe.