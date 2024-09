Ukraine : Volodymyr Zelensky s'invite à Washington

En plein cœur de l'élection présidentielle américaine, Volodymyr Zelensky s'est entretenu avec Joe Biden afin de lui présenter son "plan de la victoire". Il a également rencontré Kamala Harris, avant une rencontre avec Donald Trump ce vendredi.

Pour assurer la continuité du soutien des Démocrates à l'Ukraine, Kamala Harris et Volodymyr Zelensky se sont entretenus ce jeudi 26 septembre à Washington. Un évènement inédit en pleine campagne électorale au cours duquel le dirigeant Ukrainien et la vice-présidente des États-Unis ont prononcé une allocution ensemble, alors que le président Ukrainien venait présenter son "plan de la victoire" à Joe Biden.

Un soutien politique et militaire

Kamala Harris a ainsi pu affirmer la continuité du soutien politique et militaire des États-Unis à l'Ukraine en cas de victoire Démocrate : "Mon soutien au peuple ukrainien est inébranlable. Il y a des gens dans mon pays qui voudraient forcer l'Ukraine à abandonner de larges portions de son territoire souverain, qui demanderaient à l'Ukraine de se déclarer neutre, et qui exigeraient que l'Ukraine renonce à des relations militaires avec d'autres pays. Ces propositions sont les mêmes que celles de Poutine et ce ne sont pas des propositions de paix. Ce sont des propositions de capitulation, ce qui est dangereux et irresponsable", a-t-elle déclaré, insistant alors sans le nommer sur les différences qui l'opposent au candidat Républicain Donald Trump.

Une aide de 8 milliards de dollars

"Nous devons finir cette guerre. Nous avons besoin d'une paix juste", a déclaré Volodymyr Zelensky. Dans un entretien au New Yorker publié le 22 septembre, le dirigeant Ukrainien a émis l'hypothèse dans laquelle le président des États-Unis ne soutiendrait plus l'Ukraine : "Cela signifierait que Biden ne veut pas d'une fin de la guerre d'une manière qui priverait la Russie de victoire. Et nous nous retrouverions avec une guerre très longue, une situation impossible, épuisante, où un nombre énorme de gens mourraient". Mais l'administration Biden a choisi d'utiliser le reste de l'enveloppe attribuée par le Congrès à l'aide militaire pour l'Ukraine, afin que ces fonds ne soient pas perdus avant l'investiture. Les États-Unis ont ainsi débloqué 8 milliards de dollars d'aide, soit 7,15 milliards d'euros, sur l'enveloppe de 61 milliards de dollars attribuée à l'Ukraine en avril suite à un vote pénible du Congrès, très divisé politiquement.

Rencontre prévue avec Donald Trump

Ce vendredi, le dirigeant Ukrainien a demandé à rencontrer Donald Trump, lui qui l'a récemment qualifié de "meilleur vendeur de l'histoire". Le candidat a ainsi déclaré que "chaque fois qu'il vient dans le pays, il repart avec 60 milliards de dollars". De son côté, le président Joe Biden a demandé la tenue en Allemagne d'un sommet avec 50 pays alliés de l'Ukraine afin de "coordonner les efforts". Volodymr Zelensky a prévenu qu'ils n'accepteraient jamais un accord de paix avec Moscou qui serait "imposé" par les grandes puissances. Jeudi, Moscou a revendiqué la prise d'Oukraïnsk, ville de la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Pour Poutine, la conquête du Donbass, bassin industriel qui comprend cette région, est la "priorité numéro un".