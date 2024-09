Groupes de travail, thématiques… Michel Barnier s'essaie au séminaire gouvernemental

Le Premier ministre a réuni ses ministres ce vendredi à Matignon pour une série d'échanges autour des grandes thématiques qui constitueront sa déclaration de politique générale.

Le nouveau gouvernement au complet était convié dès 15h à Matignon. Au programme, un séminaire "innovant", avait annoncé Matignon à la presse. Une semaine après leur nomination, les ministres se sont donc réunis pour mieux faire connaissance, mais surtout pour alimenter la réflexion du Premier ministre en vue de sa déclaration de politique générale, attendue mardi 1er octobre.

L'après-midi a été pensé à la façon d'un séminaire d'entreprise, selon Le Monde : les quarante ministres sont répartis en équipes de huit ou neuf, dispersées dans différentes pièces de l'hôtel de la rue Varenne. Chaque équipe est ensuite invitée à réfléchir à une thématique, épaulée par un expert du sujet. Au bout de 45 minutes d'échanges, le groupe doit être en mesure de proposer une "mesure concrète et pragmatique", susceptible d'intégrer le discours de politique générale du chef du gouvernement.

Territoires, sécurité, immigration, écologie...

Les thématiques soumises à discussions, elles, avaient été présélectionnées par Michel Barnier. Selon BFMTV, les ministres ont été invités à s'interroger sur le niveau de vie des Français, les liens entre territoires et services publics, la sécurité, l'immigration et la transition écologique. Le chef du gouvernement les a encouragés à nourrir leurs réflexions de leur ancrage territorial et des initiatives prises au niveau local.

Selon les déclarations de Matignon, ce séminaire avait pour but de promouvoir "le travail collectif entre des personnes qui ne viennent pas forcément du même endroit". Il n'aura pas échappé à Michel Barnier que les tensions sont latentes entre les membres de son parti, Les Républicains, et certains macronistes. Le nouveau locataire de Matignon avait déjà dû convoquer ses ministres de la Justice et de l'Intérieur la veille, après des échanges dissonants par médias interposés. Ce vendredi, la méthode est différente : le gouvernement achève son séminaire, mais aussi sa première semaine, autour d'un verre.