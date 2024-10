Les dons de Kamala Harris dépassent largement ceux de Donald Trump

Les dons collectés par la candidate démocrate Kamala Harris dépassent ceux de Donald Trump de plusieurs dizaines de millions de dollars. Cela aura-t-il un impact lors des élections début novembre ?

Ces 15 dernières années, le financement des campagnes électorales aux États-Unis a connu de nombreux changements, notamment grâce à l'arrêt de la Cour Suprême de 2010, Citizens United v Federal Election Commission. Celui-ci a permis aux entreprises de financer les campagnes à l'aide de dons considérables, faisant craindre aux démocrates que les républicains favorables aux entreprises ne soient avantagés. Barack Obama avait par ailleurs déclaré que "les élections américaines [ne] doivent [pas] être financées par les intérêts les plus puissants de l'Amérique", avant d'être réélu en dépassant Mitt Romney en termes de financement. Un avantage financier qui n'a cessé d'être en faveur des démocrates, qu'il s'agisse des campagnes d'Hillary Clinton ou de Joe Biden, et désormais de celle de Kamala Harris.

Un avantage lors des prochaines élections ?

Une fois de plus, les démocrates dépassent largement les républicains en termes de financement : Kamala Harris a recueilli 190 millions de dollars contre 45 millions pour Trump en août, selon la Commission électorale fédérale. Sa campagne dispose donc de 235 millions de dollars de liquidité, contre 135 millions pour Donald Trump. Cependant, The Economist prévoit un match à quitte ou double lors de cette course électorale, malgré des dépenses de Trump inférieures aux anticipations. Des donateurs frileux pour Trump, notamment à cause du choix de J.-D. Vance comme colistier : "Je regarde avec jalousie mes amis démocrates qui peuvent demander de l'argent à n'importe quelle personne qu'ils connaissent pour Harris", a déclaré un grand donateur de Trump.

Une augmentation de petits donateurs

Si la campagne électorale se chiffre en milliards de dollars, toute dépense effectuée après le 5 novembre est inutile. Alors, le Comité national démocrate et l'équipe de Kamala Harris emploient plus de 1200 personnes : au mois d'août, ils ont dépensé 4,9 millions de dollars en salaires. Les voyages en avion, eux, ont dépassé 6 millions de dollars, des chiffres dérisoires à côté du budget publicité : 135 millions de dollars pour la même période. L'équipe de Trump, elle, a investi près de 1,4 milliard de dollars pour la publicité, avec 1,1 milliards alloués aux sept États clés. Pour Lynn Vavreck, chercheuse à l'université de Californie à Los Angeles, l'effet de la publicité était trop faible lors des élections de 2020, et semble être encore faible cette année. Mais la force des démocrates est notamment d'avoir augmenté le nombre de petits donateurs, c'est-à-dire ceux qui versent moins de 200 dollars. Un argument que Donald Trump a compris, appelant à verser "15 dollars" le 24 septembre dernier : "Je sais que 15 dollars peuvent représenter un grand sacrifice. Mais il faut y aller […] surtout quand notre pays est dirigé par des COMMUNISTES". Lors des tentatives d'assassinat contre Donald Trump, des pics de petites contributions ont été observés, bien que ces petits dons ne garantissent pas le succès électoral.