Walz vs Vance : dernier débat avant la présidentielle ?

Ce mardi 1er octobre, le débat entre J.D. Vance et Tim Walz, respectivement colistiers de Donald Trump et Kamala Harris, pourrait bien avoir été la dernière joute oratoire avant les élections.

Donald Trump ayant refusé de débattre à nouveau avec Kamala Harris, le débat entre les deux colistiers, J.D. Vance et Tim Walz, pourrait bien être le dernier avant les élections. Si les débats entre colistiers ont généralement peu d'incidence sur les votes, puisqu'un débat entre Trump et Harris ne semble pas d'actualité, celui-ci pourrait bien peser dans la balance des sept États-clés tant convoités par les deux candidats.

Un débat ferme et courtois

Contrairement aux débats entre Donald Trump et Kamala Harris, dont la campagne est marquée par une rhétorique violente, ce débat s'est déroulé dans la courtoisie, permettant aux deux colistiers de gagner en notoriété. Tous deux n'étaient pas réellement connus du public avant leur course à la vice-présidence : J.D. Vance, sénateur au discours populiste anti-immigration, a peu d'expérience en politique. Tim Walz, gouverneur du Minnesota, était lui peu connu en dehors de son État. Pendant 90 minutes, les deux colistiers se sont concentrés sur les questions relatives à l'avortement, l'économie et la crise au Moyen-Orient. Walz, bras-droit de Kamala Harris, a notamment reproché à Vance de déshumaniser les migrants, relayant la théorie mensongère selon laquelle des migrants haïtiens mangeraient des chats et des chiens. Cette théorie a notamment été relayée par Trump. Vance, lui, connu pour avoir défendu une interdiction fédérale de l'avortement, a reproché aux démocrates d'avoir des positions "radicales" sur l'IVG. "Nous sommes pro-femmes. Nous sommes pour la liberté de faire ses propres choix", lui a répondu le démocrate.

"Le changement climatique est une réalité"

Les deux colistiers ont également évoqué l'escalade entre Israël et l'Iran, défendant le style de leur candidat. Tim Walz a notamment salué la "solidité" de la vice-présidente, affirmant qu'"un Donald Trump de près de 80 ans […] n'est pas la personne qu'il nous faut en ce moment". Vance a loué les qualités de son candidat, rétorquant qu'avec lui "les gens rentraient dans le rang". Les deux colistiers ont également débattu sur l'existence même du changement climatique, Vance qualifiant de "science bizarre" les positions des démocrates et remettant en question "l'idée que les émissions de CO2 sont à l'origine de tout changement climatique". "Le changement climatique est une réalité, réduire notre impact est absolument essentiel", a rétorqué Walz, alors que l'Ouragan Helene a fait de nombreux morts et dégâts de la Floride au Tennessee. Les deux camps se sont félicités de leur choix de colistiers à l'issue du débat, alors même que Vance a refusé de reconnaître que Trump avait perdu l'élection de 2020, lui qui avait vivement critiqué son candidat. "J'avais tort sur Donald Trump", a-t-il déclaré, alors qu'il avait notamment affirmé qu'il n'était "pas apte" à être président. Reste à voir si ce débat permettra de convaincre les indécis et de faire basculer les sept États-clés.