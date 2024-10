Budget : Macron demande à Barnier d'établir un dialogue avec le Parlement

Durant le sommet de la Francophonie, le président a insisté sur la nécessité d'un "dialogue politique et responsable" entre le Premier ministre et le parlement quant à la question du Budget.

Alors que Michel Barnier doit présenter cette semaine le projet de loi finances, dans lequel il a pour défi de redresser les comptes, Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité de "construire la solution [dans un] dialogue avec les groupes parlementaires". Jeudi, le gouvernement doit présenter son projet de budget pour 2025, avec la lourde tâche de faire 40 milliards d'euros d'économies et 20 milliards de hausses d'impôts, pour ramener le déficit public de 6% à 5% du PIB.

"Je veille à l'indépendance et à la stabilité du pays"

Lors d'une conférence de presse pour conclure le sommet de la Francophonie, Emmanuel Macron n'a pas voulu "faire de commentaire sur le travail gouvernemental" mais a souligné qu'"il appartient au premier ministre de mener les affaires de son gouvernement et de le faire en dialogue avec les groupes parlementaires. [Des groupes] où il me semble qu'il y a des responsables avec lesquels il doit construire la solution, et qui ont une vision assez claire de la gestion et des affaires publiques et du budget de ces derniers mois et de ces dernières années".

Une façon de mentionner deux de ses anciens ministres, Gabriel Attal et Gérald Darmanin, qui ont tous deux exprimé une opposition aux hausses d'impôts évoquées par Michel Barnier. "C'est dans ce dialogue politique et responsable, au service du pays et de son indépendance, dans le respect des Français, que les travaux doivent être menés. Et il appartient à ces responsables politiques de le faire", a ajouté le président, avant d'insister sur les efforts dont il a fait preuve.

"De là où je suis, je veille à l'indépendance et la stabilité du pays. Je le fais depuis 7 ans à travers les crises, et n'oublions pas tout ce que nous avons fait pendant ces crises. […] Je vois d'aucuns qui disaient qu'on faisait trop peu nous reprocher aujourd'hui peut-être d'avoir fait trop tout court. J'essaie d'être cohérent", a-t-il insisté, lançant une pique à ses détracteurs. Ainsi, le président exhorte Michel Barnier à faire appel à ses anciens ministres sur la question du budget, plaçant le projet de loi finances sous étroite surveillance.