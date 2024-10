Enedis prévoit une hausse de la consommation d'électricité à partir de 2035

Une hausse de la demande sur son périmètre, soit 75% du marché national, est attendue par le gestionnaire du réseau de distribution, portée par les transports. Celle-ci passerait de 343 TWh par en 2019 à 396 TWh en 2035.

Dans son nouveau siège de la Défense ce mardi, Enedis a dévoilé ses scénarios de consommation d'électricité pour 2035 et 2050, porté par les transports, mais aussi les data centers et l'électrification des industriels. Le gestionnaire du réseau qui gère près de 75% du marché national prévoit une hausse de 343 TWh par an en 2019 à environ 396 TWh en 2035. Enedis projette pour 2050 une consommation annuelle entre 373 et 503 TWh, en fonction des scénarios d'électrification du pays. Ces prévisions rehaussent l'intervalle de 366 à 470 TWh avancés par la filiale d'EDF dans sa dernière étude parue en 2021.

Une hausse mesurée pour l'industrie

"Nos hypothèses conduisent à une hausse de la consommation électrique même dans les scénarios dits bas. La forte croissance de la mobilité électrique sera le principal moteur de cette augmentation", a indiqué le directeur de la stratégie d'Enedis, Dominique Lagarde. Enedis prévoit une multiplication par 15 du volume d'électricité consommé par les transports par rapport à 2019, de 4 à 61 TWh, dans son scénario central pour 2035, calqué sur les "éléments mis à disposition par le gouvernement" jusqu'à présent et l'objectif de neutralité carbone en 2050.

Cependant, le rapport ne prend pas en compte la croissance attendue de la filière hydrogène "parce qu'on pense qu'une grosse partie des installations seront connectées au réseau RTE", a expliqué le directeur de la stratégie. En revanche, Enedis suit de près les projets des centres de données concernant le secteur tertiaire. Ces infrastructures, fondamentales pour l'économie du numérique et l'intelligence artificielle, pourraient neutraliser les économies d'électricité amenées par la rénovation thermique des bâtiments tertiaires d'ici 2035.

Sobriété énergétique

Dans le secteur résidentiel, Enedis s'attend cependant à une baisse de la consommation, notamment grâce à la sobriété et l'efficacité énergétique. "Ces données ne sont pas forcément gravées dans le marbre", a précisé Dominique Lagarde, mais celles-ci permettent à l'entreprise de mieux orienter ses investissements. Enedis suit un plan d'investissement d'environ 5 milliards d'euros par an jusqu'à 2040 pour consolider son réseau, dont dépendent 36 millions de clients. La priorité pour M. Lagarde est "le renforcement des postes sources liés à la mobilité électrique, notamment près des autoroutes".