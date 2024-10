Elon Musk compte offrir un million de dollars chaque jour à un signataire de sa pétition

Chaque jour, un électeur d'un État-clé et signataire de sa pétition en faveur de la liberté d'expression et du droit à porter des armes pourra gagner un million de dollars de la part du patron de Tesla et SpaceX. Un premier gagnant a d'ores et déjà reçu son chèque.

Samedi, lors d'un meeting dans l'État-clé de Pennsylvanie, Elon Musk a promis un million de dollars chaque jour à un Américain qui aura signé sa pétition pour la liberté d'expression et le droit à porter des armes. Une façon pour lui de mettre toutes les chances de son côté pour faire élire son candidat Donald Trump, versée via America PAC, l'organisation du milliardaire pour soutenir le candidat républicain. Il a déjà versé 75 millions de dollars à Donald Trump via cette organisation. Sur X, John Deherer, un homme qui s'était rendu samedi au meeting en Pennsylvanie "pour voir Elon Musk et soutenir Donald Trump" a annoncé avoir déjà reçu son chèque d'un million de dollars, soit 919 600 euros.

L'opposition s'interroge sur la légalité de ces versements

"Chaque jour, à partir de maintenant et jusqu'au 5 novembre, America Pac donnera un million de dollars à une personne dans les États-clés qui a signé notre pétition pour soutenir la liberté d'expression et le droit de porter des armes", a annoncé Elon Musk sur X, estimant que les médias grand public ne parlaient pas assez de cette démarche. "Nous voulons nous assurer que tous les États-clés en entendent parler et je pense que cela le garantira". Cette pétition, qui s'engage à soutenir les premier et deuxième amendements, permet également de recueillir les données de potentiels nouveaux électeurs dans des États cruciaux.

Josh Shapiro, le gouverneur démocrate de Pennsylvanie, s'est inquiété sur NBC de la légalité de ces versements et invitant les autorités fédérales à se pencher dessus. "Musk a le droit d'exprimer son opinion. Il a annoncé très clairement qu'il soutenait Donald Trump. Pas moi. Nous avons des opinions différentes. Je ne remets pas en cause son opinion mais quand on commence à injecter autant d'argent dans la politique, je pense que cela soulève de nombreuses questions", a-t-il déclaré.

Certains experts ont par ailleurs souligné le fait que la loi fédérale interdit les versements d'argent aux électeurs. Une loi fédérale indique que n'importe quelle personne qui " paye ou offre de payer ou accepte des paiements pour s'inscrire sur les listes ou pour voter doit payer une amende de 10 000 dollars ou être emprisonné jusqu'à cinq ans, ou les deux ". Les autorités fédérales peuvent choisir de poursuivre Elon Musk ou, au minimum, lui envoyer un avertissement afin de ne plus payer les électeurs de cette façon, qui est similaire à des pots-de-vin.