Casinos en ligne : le gouvernement rencontrera les acteurs du secteur

Laurent Saint-Martin, ministre du Budget, souhaite réunir les acteurs du secteur pour évoquer la future législation des casinos en ligne, une activité interdite mais très répandue.

Dès la semaine prochaine, le ministre du Budget Laurent Saint-Martin doit rencontrer les acteurs du secteur des casinos, afin de lancer une consultation sur la légalisation des casinos en ligne en France, alors que ceux-ci sont particulièrement préoccupés.

Les casinos réels s'inquiètent

"Le ministre lance une consultation qui doit pouvoir se tenir dès la semaine prochaine et devra aboutir sur un schéma permettant de répondre aux préoccupations du secteur" sur la légalisation des casinos en ligne, indique un communiqué publié ce lundi par le Ministère chargé du budget et des comptes publics. Ce dimanche, Laurent Saint-Martin avait annoncé le retrait de l'amendement initialement porté par le gouvernement pour le budget 2024, ouvrant la voie à l'autorisation des casinos en ligne en France. "J'ai entendu les craintes du secteur [et] dès la semaine prochaine, je les recevrai personnellement pour construire avec eux les meilleures solutions concernant les casinos en ligne", une activité "fortement répandue mais non autorisée, non régulée et non dénuée de risques", précise-t-il dans le communiqué.

Les opérateurs de jeux en ligne réclament depuis longtemps déjà la légalisation des casinos en ligne, ce qui inquiète les casinos physiques, qui ont alerté sur les "conséquences catastrophiques" sur l'emploi et leur activité. De plus, les casinos en ligne étant considérés comme l'un des jeux les plus addictifs, la Fédération Addiction avait elle aussi tiré la sonnette d'alarme.

Une offre en ligne régulée et sécurisée

Selon un sondage de l'Association Frances des Jeux en Ligne (AFJEL) réalisé auprès de 1010 personnes, 62% des Français seraient favorables à l'encadrement par la loi des casinos en ligne et 93% souhaitent "une offre en ligne régulée et sécurisée pour les joueurs". S'ils sont pour l'instant interdits, cela n'empêche pas les casinos en ligne de fleurir : de nombreux sites illégaux sont basés dans les paradis fiscaux, et auraient généré 750 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023, de quoi intéresser le fisc, qui n'en verra jamais la couleur.

Un tiers des Français aurait déjà joué à des jeux de casino en ligne, en particulier des hommes de moins de 35 ans, et même 50% pour les plus jeunes, ignorant même l'illégalité de ces jeux. "Le marché illégal du casino en ligne est exponentiel, et plus important que le marché légal", déplore le président de l'AFJEL et directeur général de Betclic, Nicolas Béraud. Selon lui, cela n'empièterait pas sur la clientèle des casinos physiques : "Dans tous les pays d'Europe où les casinos en ligne ont été réglementés, ça n'a pas eu d'impact négatif sur le business des casinotiers physiques, et ça leur a même parfois permis de développer de nouvelles activités sur internet".