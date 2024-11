Présidentielle américaine : que disent les sondages à moins d'une semaine du scrutin ?

Les sondages peinent à départager Kamala Harris et Donald Trump dans leur course à la Maison Blanche. Les jeux sont particulièrement serrés dans les États-pivots.

La campagne présidentielle américaine entre dans ses derniers jours : plus de 240 millions d'électeurs sont conviés aux urnes mardi 5 novembre pour trancher un match plus qu'indécis entre Donald Trump et Kamala Harris. Or, plus la date approche, plus les résultats des sondages sont serrés : la dernière étude de l'institut TIPP Insights, effectuée entre lundi et mercredi, donne les deux candidats à égalité, avec chacun 48% des intentions de vote.

L'ensemble des sondages effectués à l'échelle nationale donne encore un léger avantage à la vice-présidente démocrate, quoique en baisse : selon l'agrégateur FiveThirtyEight, elle possède en moyenne une avance d'1,4 point sur l'ancien chef d'Etat républicain ce jeudi. Un écart qui se situe toutefois dans la marge d'erreur de la plupart des enquêtes d'opinions.

Sans compter que pour être élu à la Maison Blanche, il ne suffit pas d'obtenir une majorité de voix des électeurs américains : il s'agit de remporter l'élection dans suffisamment d'Etats pour obtenir au moins 270 grands électeurs.

Des écarts infimes dans les 'Swing States'

C'est donc probablement dans les Etats dits pivots (Swing States) que se jouera le scrutin du 5 novembre : or dans ces Etats, dont la couleur politique varie d'une élection à l'autre, les deux candidats se tiennent dans un mouchoir de poche. Ainsi, toujours d'après les calculs de FiveThirtyEight, Kamala Harris bénéficie d'une avance moyenne d'1,1 point de sondage dans le Michigan, qui lui permettrait d'engranger 15 grands électeurs. Elle mène aussi dans le Wisconsin (10 grands électeurs), mais de 0,8 points seulement, tandis que son avance est réduite à 0,1 point dans le Nevada (6 grands électeurs).

A l'inverse, les sondages tournent légèrement à l'avantage de Donald Trump en Pennsylvanie (19 grands électeurs), qui y possède une modeste avance de 0,4 point. L'écart est un peu plus creusé en Arizona (11 grands électeurs), où le républicain mène de 2 points, ainsi qu'en Caroline du Nord (16 grands électeurs), où il mène d'1,2 point.

Les deux adversaires ont d'ailleurs bien saisi l'enjeu autour de ces Etats : ce mercredi, l'un et l'autre se sont rendus tour à tour en Caroline du Nord, en Pennsylvanie et dans le Wisconsin, pour tenter jusqu'au bout d'y faire basculer la tendance à leur avantage la semaine prochaine.