Budget 2025 : le gouvernement abandonne le gel des pensions de retraites

Les pensions de base des retraités seront revalorisées dès janvier, mais moins que l'inflation. Laurent Wauquiez propose de s'attaquer à la "bureaucratie administrative" en contrepartie de l'abandon du gel des pensions.

Le gouvernement a décidé d'abandonner son projet de gel des pensions de retraites dans son projet de loi de finances 2025. Ce lundi soir sur TF1, le chef de file des députés de Droite Républicaine Laurent Wauquiez a annoncé que les retraités les plus modestes seraient épargnés. "Tous les retraités en dessous du SMIC seront intégralement protégés d'une perte de pouvoir d'achat", a-t-il déclaré. Bercy a confirmé que cette proposition était le fruit du travail entre l'exécutif et Laurent Wauquiez, et devrait être discutée dès ce mercredi lors des débats au Sénat sur le budget de la Sécurité sociale en commission.

Des retraites moins revalorisées que l'inflation

En début d'année, tous les retraités devraient voir leur pension de base revalorisée, cependant moins que l'inflation, à hauteur d'à peu près la moitié de celle-ci. En juillet, les retraités dont la pension est inférieure au SMIC, soit environ 1400 euros, devraient bénéficier d'une revalorisation "rétroactive".

Près de 44% des retraités seront au final concernés par ce "bouclier anti-inflation". "Prenons par exemple une retraitée aide-soignante qui touche 1000 euros de retraite par mois, pour elle, cela va représenter un gain sur l'année […] de 200 euros", a expliqué Laurent Wauquiez. Cependant, le "droit commun" veut que les retraites soient indexées sur l'inflation, ce qui est loin d'être le cas. Pour réaliser 4 milliards d'euros d'économies, le gouvernement de Michel Barnier souhaitait geler les retraites de base pendant six mois. Mais l'idée de revaloriser les pensions des plus modestes dès janvier tout en gelant celles des plus favorisés pendant six mois n'était techniquement pas possible pour les gestionnaires de retraites, tout en étant vivement critiqué par les députés.

3 milliards d'euros dès l'an prochain

Avec ce geste en faveur des retraités, les économies espérées par le gouvernement devraient être amputées de 500 millions à 1 milliard d'euros, d'après Laurent Wauquiez. "En fonction de la réalité de l'inflation, cela peut varier et nous serons effectivement entre 500 et 800 millions d'euros de rendus aux petites retraites", a détaillé le ministre du Budget Laurent Saint-Martin sur France 2, réduisant les économies espérées à 3 milliards.

Pour Wauquiez, s'attaquer à la "bureaucratie administrative" permettrait de récupérer le milliard d'euros laissés aux retraites. "On a à peu près une centaine d'organismes qui se sont développés, dont les budgets ont été explosés qui font des études, des normes […] l'objectif l'année prochaine c'est de dégager 1 milliard d'euros dessus", a détaillé le député.