De nombreuses grèves à prévoir dès ce jeudi 14 novembre

Plusieurs secteurs vont se mobiliser pour faire entendre leur colère, comme le secteur aérien, les agriculteurs ainsi que la SNCF, à partir de ce jeudi 14 novembre.

Ce jeudi marque le début d'une semaine sociale noire, qui doit être ponctuée de trois grèves importantes, qui concerneront le secteur aérien, l'agriculture et le ferroviaire. Les pilotes de ligne ouvrent le bal ce 14 novembre, en réponse à un alourdissement de la fiscalité du secteur. Le syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) a annoncé dimanche 10 novembre une mobilisation à venir après le vote à l'Assemblée d'une hausse de la taxe sur les billets d'avion dans les débats sur le budget 2025.

Un appel à la mobilisation peu entendu

"Contre la volonté du gouvernement de prélever un milliard supplémentaire par an sur le secteur aérien, nous appelons les pilotes mais aussi tous les salariés du secteur aérien à se mobiliser le 14 novembre" a déclaré un porte-parole du syndicat ultra-majoritaire chez les pilotes, appelant à "un rassemblement près de l'Assemblée nationale en fin de matinée". Plusieurs syndicats ont annoncé qu'ils appelaient "tous les salariés du secteur aérien à venir manifester leur désaccord avec cette taxation mortifère pour les emplois devant l'Assemblée nationale le 14 novembre" dans un communiqué commun. Cependant, leur appel à la mobilisation semble avoir été peu entendu. Seuls 4 vols de Transavia sont annulés ce jeudi, soit 2% de leur programme. Les autres transporteurs prévoient une situation normale, comme Air France qui affirme "assurer tous nos vols et transporter tous nos clients". Les vols easyJet ne seront pas impactés, tous comme ceux de Air Caraïbes, French Bee, Corsair et Air Austral.

Grève des agriculteurs le 18 novembre

Moins d'un an après une grève des agriculteurs qui avait paralysé les grands axes routiers en début d'année, ils comptent à nouveau se mobiliser dès lundi 18 novembre pour "attirer l'attention des pouvoirs publics" et demander du "soutien". Arnaud Rousseau, président du syndicat majoritaire FNSEA, a déclaré sur France Inter que les agriculteurs seront "dans tous les départements à partir de lundi pour quelques jours, pour faire entendre, au moment du G20 au Brésil, la voix de la France", promettant de poursuivre la mobilisation "jusqu'à mi-décembre". Ils souhaitent porter l'attention sur le Mercosur, accord de libre-échange entre l'UE et les pays latino-américains, actuellement en négociations. Ils dénoncent un accord qui se ferait "au détriment de notre souveraineté alimentaire, de nos économies et de la santé du consommateur". Ils souhaitent également une "meilleure prise en considération de la crise sanitaire" dans les élevages ainsi que plus de clarté sur les prêts garantis par l'État. Une manifestation devant la préfecture d'Agen est prévue le 19 ainsi que des actions de blocage du fret alimentaire français.

Grève à la SNCF dès le 21 novembre

Les syndicats de la SNCF appellent eux à cesser le travail du mercredi 20 novembre à 19h au vendredi 22 novembre à 8h. Ils protestent contre le démantèlement de Fret SNCF, division de la compagnie consacrée au fret ferroviaire, et contre les modalités de l'ouverture à la concurrence des lignes régionales. Les syndicats "réaffirment que la mise en place d'un moratoire est possible et nécessaire pour permettre aux différents acteurs de se remettre autour de la table, et trouver les voies permettant de garantir non seulement la continuité de Fret SNCF, mais aussi son développement sur le plus long terme". Pour accroitre la pression sur la compagnie, l'intersyndicale a déposé un préavis de grève reconductible à partir du 11 décembre, à dix jours des vacances de Noël. Sur France Info, François Durovray, ministre des Transports, a déclaré : "on ne peut pas imaginer qu'au moment où la France doit aller de l'avant, elle soit bloquée et qu'au moment où les Français veulent se retrouver, ils ne puissent pas le faire . Les prévisions de trafic du 21 novembre seront connues 48 heures à l'avance, soit le mardi 19 novembre.