Elon Musk recherche les futures recrues de son nouveau département

Alors que mercredi, Donald Trump a nommé Elon Musk à la tête d'un nouveau département de l'"efficacité gouvernementale", le patron de Tesla, SpaceX et X cherche désormais ses futurs collaborateurs pour démanteler la bureaucratie américaine.

Travailler "plus de 80 heures par semaine", c'est la condition sine qua none pour rejoindre les rangs du département de l'"efficacité gouvernementale" qu'Elon Musk devra diriger lors du prochain mandat de Donald Trump. "Nous faisons des heures supplémentaires pour nous assurer que l'argent de vos impôts sera dépensé à bon escient !", a déclaré le Doge (Department of Government Efficiency) dans son premier post sur le réseau social X. Le Doge a lancé sa campagne de recrutement ce jeudi, remerciant "les milliers d'Américains qui ont exprimé le souhait de [les] aider".

QI très élevé et gouvernement réduit

Elon Musk devra co-diriger ce nouveau département avec l'aide de l'homme d'affaires républicain Vivek Ramaswamy. Les deux hommes affirment ne pas avoir besoin de "générateurs d'idées à temps partiel" mais de "révolutionnaires au QI très élevé, favorables à un gouvernement réduit, et prêts à travailler plus de 80 heures par semaine sur des réductions des coûts peu glorieuses". Pour postuler, il faudra envoyer son CV par message privé au compte X officiel de Doge… chose possible uniquement en souscrivant à un abonnement payant sur la plateforme, propriété d'Elon Musk. Les deux hommes d'affaires affirment qu'ils examineront personnellement "le top 1% des candidats".

Le Dogecoin s'envole

L'objectif du Doge sera de "démanteler la bureaucratie gouvernementale, sabrer les régulations excessives, couper dans les dépenses inutiles et restructurer les agences fédérales", selon Donald Trump. "J'ai hâte qu'Elon et Vivek fassent des changements dans la bureaucratie fédérale, avec une vision en matière d'efficacité et, en même temps, pour améliorer la vie de tous les Américain", a déclaré Trump, comparant ce département au Projet Manhattan, programme de recherche et développement américain pendant la Seconde Guerre mondiale pour créer la bombe atomique.

Les deux hommes ont jusqu'au 4 juillet 2026 pour réaliser ce projet, "un cadeau parfait à l'Amérique pour le 250è anniversaire de la Déclaration d'Indépendance" du 4 juillet 1776. Lors de la publication du communiqué indiquant la création du Department of Government Efficiency, dont l'acronyme est Doge, le Dogecoin s'est envolé de 22%. Elon Musk a été par le passé soupçonné de manipuler le cours de cette cryptomonnaie dont il a longtemps fait la promotion, avant que la justice américaine ne rejette cet argument.