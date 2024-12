Royaume-Uni : Elon Musk prêt à financer le parti britannique anti-immigration

Elon Musk a apporté ce lundi son soutien au parti Reform UK, le parti de Nigel Farage, et serait prêt à faire "le plus gros don de l'histoire politique britannique".

Alors qu'il doit rejoindre le gouvernement de Donald Trump dans les semaines à venir, Elon Musk a déjà le regard tourné vers le Royaume-Uni. Si les médias britanniques spéculent depuis déjà plusieurs semaines sur l'intérêt que le patron de Tesla et SpaceX porte à la politique britannique, The Telegraph a affirmé ce mardi qu'il serait prêt à financer Nigel Farage, chef du parti d'extrême droite Reform UK, avec "le plus gros don de l'histoire politique britannique", estimé à 95 millions d'euros.

Rencontre en Floride

Nigel Farage et Elon Musk se seraient rencontrés ce lundi à Mar-a-Lago, la réssidence de Donald Trump en Floride, et Nigel Farage aurait déclaré que des questions relatives à "de l'argent ont été abordées". Farage a affirmé qu'Elon Musk "n'avait laissé aucun doute sur le fait qu'il est derrière nous" et aurait entamé des "négociations" financières, la somme de 100 millions de dollars (soit environ 95 millions d'euros) ayant été avancée. Ce mardi, l'ancien député européen a posté sur X une photo des deux hommes, accompagnée du commentaire "La Grande-Bretagne a besoin de réformes", ce à quoi Musk a répondu "absolument". Un troisième homme est présent sur la photo, Nick Candy, magnat de l'immobilier londonien et ancien donateur conservateur, devenu trésorier de Reform UK et rapportant "des dizaines de millions de livres".

Tactiques électorales

Nigel Farage a affirmé avoir échangé avec Musk au sujet des tactiques électorales qu'il a employées en Pennsylvanie au cours de la campagne de Donald Trump, et notamment son système controversé de loterie. "Je suis rentré chez moi avec d'abondantes notes sur la manière dont ils ont augmenté le taux de participation, l'inscription des électeurs et bien d'autres choses encore. Il est également important d'écouter Elon [Musk] parler de la politique britannique avec autant d'attention. Il considère que la mère patrie du monde anglophone est en grande difficulté", a précisé Farage au Telegraph, affirmant au passage avoir rencontré JD Vance, le futur vice-président américain.

Par le passé, Elon Musk a à de nombreuses reprises critiqué le gouvernement travailliste de Keir Starmer, l'accusant de porter atteinte à la liberté d'expression en dirigeant un "État policier tyrannique". Lors des émeutes qui ont secoué le pays en août, il avait affirmé que "la guerre civile est inévitable". L'un des points qui ne plaît pas au patron de X serait une loi britannique sur la sécurité en ligne, qui oblige les entreprises de médias sociaux à réglementer leur contenu.

Légalement, Musk ne peut pas faire de don à un parti politique britannique puisqu'il est citoyen américain. Cependant, il pourrait le faire via une de ses entreprises, comme X. Si son don est confirmé, il battrait le record de 10 millions de livres (environ 12 millions d'euros) de David Sainsbury au parti conservateur en 2023.