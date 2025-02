Un juge fédéral interdit à Elon Musk d'accéder aux fonds fédéraux du Trésor

Depuis que le patron de SpaceX et Tesla avait pris le contrôle du carnet de chèque de l'Etat, la polémique de sa nomination enflait.

Pour l'instant, Elon Musk n'aura plus accès au carnet de chèque de l'État. Un juge fédéral a temporairement interdit au Trésor de transmettre les données de son système de paiement à des tiers, selon le Financial Times et Bloomberg. Une façon de ralentir Elon Musk, nommé par Trump à la tête d'un comité chargé de tailler dans les dépenses publiques, le Département de l'Efficacité gouvernementale (DOGE). Le juge fédéral cherche une façon de rendre cette interdiction permanente.

Bloquer des paiements "illégaux"

Ces derniers jours, les collaborateurs d'Elon Musk s'étaient vantés d'avoir pris le contrôle du système de paiements du Trésor américain et bloquer unilatéralement des paiements jugés "illégaux". Ce système de paiements gère les flux de fonds fédéraux, y compris 6000 milliards de dollars destinés annuellement au fonds public de retraites, à l'assurance santé des seniors Medicare ainsi qu'aux salaires des fonctionnaires fédéraux et autres dépenses essentielles.

Scott Bessent, le nouveau secrétaire au Trésor, a donné sa bénédiction à cette prise de contrôle après la mise en congé administratif puis à la retraite d'un haut fonctionnaire qui avait refusé de donner les clés du système aux équipes d'Elon Musk. Ce mardi, des responsables démocrates au Sénat ont demandé à l'organisme d'audit du Congrès américain d'enquêter sur cette affaire. "Le GAO (Bureau de la responsabilité du gouvernement) doit enquêter et déterminer qui a autorisé l'accès à ces systèmes, pourquoi et comment, et évaluer les conséquences pour la sécurité nationale et économique de la nation", ont écrit les sénateurs Elizabeth Warren et Ron Wyden dans un communiqué.