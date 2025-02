Jeff Bezos va limiter les points de vue de la rubrique "Opinions" du Washington Post

Jeff Bezos, propriétaire du Washington Post, a annoncé vouloir recentrer la rubrique sur la "défense des libertés individuelles et du libre marché" et écarter les tribunes qui vont à l'encontre de ces deux principes.

David Shipley, rédacteur en chef de la rubrique "Opinions" du Washington Post, a annoncé quitter ses fonctions suite au souhait de Jeff Bezos, actionnaire du titre, de repositionner les tribunes du quotidien. Le milliardaire américain et propriétaire d'Amazon a adressé un mail à l'ensemble de la rédaction dans lequel il a annoncé que la rubrique "Opinions" serait désormais recentrée autour de "deux piliers" : les "libertés individuelles" et le "libre marché". "Nous allons couvrir d'autres sujets, bien sûr, mais les points de vue opposés à ces deux piliers seront publiés dans un autre journal que le nôtre", a-t-il détaillé.

Un changement de ligne

Jeff Bezos a annoncé un changement de ligne en phase avec l'héritage des États-Unis. "Je suis de l'Amérique et pour l'Amérique, et fier de l'être. Notre pays n'en est pas arrivé jusqu'ici en étant comme les autres. Et une grande partie du succès de l'Amérique vient de la liberté, dans le domaine économique comme partout ailleurs. La liberté est éthique et pratique ; elle stimule la créativité, l'invention et la prospérité". Le propriétaire a proposé à David Shipley de "mener ce nouveau chapitre". "Je lui ai dit que si sa réponse n'était pas " Oui, carrément !", alors cela devait être non. Après moult réflexions, David a décidé de se retirer. […] C'est un virage important, ce ne sera pas facile et va nécessiter un engagement à 100%. Je respecte sa décision. Nous allons chercher un nouveau rédacteur en chef", a déclaré Jeff Bezos sur X, réseau social d'Elon Musk.

Virage conservateur

Dans une note adressée aux journalistes de la rubrique dont le New York Times a eu connaissance, David Shipley dit avoir pris sa décision "après avoir réfléchi à la meilleure façon d'aller de l'avant dans cette profession que j'aime". Il se dit également "reconnaissant d'avoir pu travailler aux côtés d'une équipe de journalistes d'opinion engagés pour des commentaires forts, innovants et éclairants". Cette nouvelle étape rapproche un peu plus le journal du camp conservateur, alors que lors des dernières élections celui-ci avait dit adopter une "ligne neutre". Lors des précédents scrutins, la rubrique "Opinions" avait toujours soutenu le candidat démocrate, ce qui n'a pas été le cas depuis le rachat par Jeff Bezos. Selon le syndicat des journalistes, Jeff Bezos lui-même serait intervenu pour éviter la parution d'un article en faveur de Kamala Harris. Une allégation démentie par la direction mais qui avait mené à la résiliation de 200 000 abonnés en l'espace de 72 heures.

Le virage des pages "Opinions" vers les libertés individuelles et le libre marché vise à rapprocher encore un peu le journal des politiques de Donald Trump, alors que Jeff Bezos se tenait au premier rang lors de la cérémonie d'investiture du président avec d'autres patrons de la tech. "Je suis confiant sur le fait que les libertés économiques et individuelles sont justes pour les États-Unis. Je crois aussi que ces points de vue sont sous-traités par l'offre actuelle des idées et de l'information. Je suis excité à l'idée que nous puissions combler ce vide", a déclaré Bezos dans sa note à la rédaction. Dans un mail interne, Will Levis, directeur général du journal, a assuré que cette décision ne visait pas "à ranger le journal du côté d'un parti politique. […] Il s'agit d'être très clair sur ce que nous défendons en tant que journal. C'est un élément essentiel pour servir de source d'information de références pour tous les Américains", a-t-il justifié. Un rédacteur en chef intérimaire doit être nommé en attendant le remplacement de Shipley.