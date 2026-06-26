Marylise Léon réélue secrétaire générale de la CFDT pour un mandat de quatre ans

La reconduction de Marylise Léon s'accompagne d'une affirmation de la ligne syndicale face au RN et d'une féminisation accrue de la direction syndicale nationale.

Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT depuis 2023, a été réélue, jeudi 25 juin, à la tête du premier syndicat français. Elle repart pour un mandat de quatre ans.

La réélection de Marylise Léon intervient alors que le 51e congrès de l'organisation se tient depuis lundi à Bordeaux. Elle représentera toujours le syndicat durant la campagne présidentielle après avoir assuré lors du congrès qu'"il n'y a pas de compromis possible" avec le Rassemblement national (RN), dont elle refuse de rencontrer les élus. Marylise Léon, 49 ans, avait ouvert le congrès en fustigeant "la volonté d'une partie de la classe politique de taper sur les syndicats".

Renouvellement de l’équipe dirigeante

Les 41 membres du bureau national élu ont également reconduit vendredi Yvan Ricordeau comme secrétaire général adjoint et désigné comme trésorier confédéral Laurent Soulier, issu de la fédération Chimie-Energie, en remplacement de Jocelyne Cabanal. Vendredi, les plus de 1 600 délégués du congrès se prononceront sur une résolution revendicative qui servira de feuille de route au syndicat réformiste pour les quatre années qui viennent.

Avec Sophie Binet, reconduite début juin à la tête de la CGT, et Christelle Thieffinne, qui a pris le 10 juin la tête du syndicat de l'encadrement CFE-CGC en succédant à François Hommeril, trois des cinq syndicats représentatifs au niveau national seront dirigés par des femmes pour les années à venir.