Bruno Retailleau veut instaurer un âge minimal de départ à la retraite à 63 ans et un taux plein à 65 ans pour la présidentielle 2027

Le candidat LR détaille sa réforme des retraites, incluant un âge minimal relevé, un taux plein anticipé et une part de capitalisation pour les jeunes.

Bruno Retailleau, candidat du parti Les Républicains (LR) à la présidentielle, a dévoilé mardi 22 septembre la réforme des retraites qu’il souhaiterait réaliser s’il était élu l’an prochain. Elle instaurerait un âge de départ minimal à 63 ans, le départ à taux plein à 65 ans et la capitalisation "pour les jeunes".

"L’âge minimal de départ, c’est 63 ans", a affirmé sur LCI le leader de LR, qui entend néanmoins tenir compte de la pénibilité et s’engage à lancer des consultations avec les partenaires sociaux pour déterminer les professions qui feraient exception. Ce départ à 63 ans aura "une décote de 7% par an", a averti le candidat LR qui instaurera le départ à taux plein automatique à 65 ans et non à 67 comme actuellement "même si vous n’avez pas toutes vos annuités, tous vos trimestres".

Bruno Retailleau a prévenu que cet âge de 65 ans pourra "bouger", car il veut établir une relation "entre l’âge de départ à taux plein et l’espérance de vie". En clair, si l’espérance de vie augmente, l’âge de départ à taux plein progressera également.

Cette réforme a pour objectif, selon lui, de "sauver la retraite par répartition" et de faire "40 milliards d'économies en cumulé sur cinq ans".

Introduction d’une part de capitalisation pour les jeunes

Bruno Retailleau propose également l'introduction d'une retraite par capitalisation "pour les jeunes". "C'est fondamental pour les jeunes mais aussi pour nos entreprises si, demain, on ne veut pas que ce soient des fonds américains ou étrangers qui les rachètent", a expliqué le candidat LR sur LCI. "Mais ce qui est important, c'est que ce pilier-là de la capitalisation, ce n'est pas pour aujourd'hui, ce n'est pas pour les retraités d'aujourd'hui", a-t-il insisté. "Je veux que dans un premier temps, ça représente à peu près un quart, soit 25 à 30% des retraites des jeunes qui rentrent sur le marché du travail", a-t-il expliqué.

Bruno Retailleau stagne entre 6 et 10% dans les sondages. L'âge légal de départ à la retraite est actuellement fixé à 62 ans et 9 mois en France, sauf exceptions.