Sébastien Lecornu promet 1,5 milliard d'euros supplémentaires pour les départements dans le budget 2027

Le Premier ministre annonce un soutien financier inédit aux départements, incluant une part de CSG, dans le cadre du projet de budget 2027 présenté jeudi.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a promis 1,5 milliard d'euros supplémentaires aux départements dans le budget 2027. Cette annonce intervient alors que le gouvernement présentera jeudi en Conseil des ministres une première copie de son budget pour 2027, à moins de sept mois de la présidentielle.

Dans un courrier adressé lundi aux président(e)s des départements, Sébastien Lecornu a détaillé les mesures spécifiques prévues pour ces collectivités. Il a proposé d'affecter aux départements une partie de la contribution sociale généralisée (CSG). "J'ai voulu faire une exception en faveur des départements", écrit le locataire de Matignon dans cette lettre révélée par Le Monde et dont l'AFP a obtenu copie. Il précise : "Vos recettes progresseront ainsi au-delà de l'inflation : l'ensemble des départements disposera d'1,5 milliard d'euros supplémentaires", même s'ils devront tout de même participer à l'effort national de redressement des finances publiques.

Le chef du gouvernement propose aussi de leur affecter "300 millions d'euros de CSG pour financer l'allocation personnalisée d'autonomie (APA)".

Les aides sociales, telles que le revenu de solidarité active (RSA) ou l'APA, représentent une part majeure et croissante des dépenses de fonctionnement des départements.

Sébastien Lecornu a fait état d'un budget "offensif", avec un "effort" d'économies massif de 54 milliards d'euros. Il a promis des mesures qui seront "pour beaucoup, réversibles par la nouvelle majorité qui sortira des urnes" en 2027.