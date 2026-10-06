Jean-Luc Mélenchon promet de poursuivre le gouverneur de la Banque de France pour "trahison" après ses propos sur la dette

Le candidat LFI s'en prend à Emmanuel Moulin, accusé d'avoir "pris publiquement parti contre son pays" à l'étranger sur la question de la dette française.

Jean-Luc Mélenchon, candidat de La France insoumise (LFI) à la présidentielle, a promis ce mardi que le gouverneur de la Banque de France, Emmanuel Moulin, serait poursuivi en justice pour "trahison" si les Insoumis arrivent au pouvoir en 2027, en raison de ses propos sur la dette.

"Le banquier central français, ancien collaborateur direct de Macron, prend publiquement parti contre son pays à l'étranger en appelant implicitement les spéculateurs à sanctionner la France à cause de mes propositions", a écrit Jean-Luc Mélenchon sur X. Il a ajouté : "C'est un acte de trahison. Il n'y aura pas de prescription en 2027. Il sera poursuivi pour cela. Ras-le-bol de ces soi-disant élites qui crient au drame qu'elles veulent créer pour peser sur le peuple."

Jean-Luc Mélenchon fait référence à une interview d’Emmanuel Moulin publiée lundi par le Financial Times, dans laquelle le gouverneur de la Banque de France estimait que la France risque d'être "étranglée par les taux d'intérêt" si elle ne redresse pas ses finances publiques. "Si nous n'agissons pas, il y a effectivement un risque d'être progressivement étranglés par la hausse des taux d'intérêt", a notamment estimé Emmanuel Moulin dans cet article, sans toutefois mentionner Jean-Luc Mélenchon ou La France insoumise. Il a également indiqué : "La France n'est pas la Grèce au moment de la crise de la zone euro."

Un affrontement récurrent entre LFI et la Banque de France

Les Insoumis et le gouverneur de la Banque de France s’opposent depuis plusieurs mois sur la question de la dette. Emmanuel Moulin avait notamment estimé que la proposition de Jean-Luc Mélenchon d’annuler la part de la dette française détenue par la Banque centrale européenne serait une mesure "illégale, dangereuse et inutile".

Sollicitée par l’AFP, la communication du gouverneur de la Banque de France n’a pas souhaité commenter la publication sur X du candidat LFI.