Andrius Kubilius appelle l'Union européenne et l'Ukraine à élaborer une stratégie de paix indépendante

Andrius Kubilius estime que l'Union européenne et l'Ukraine doivent prendre l'initiative d'un plan de paix autonome, sur fond de tensions avec Washington.

Le commissaire européen à la Défense et à l'Espace, Andrius Kubilius, a appelé dimanche l'Union européenne et l'Ukraine à élaborer une stratégie de paix indépendante, dans un contexte de tensions entre Washington et Kiev. Cette déclaration intervient après de nouvelles critiques du président américain Donald Trump à l'encontre de Volodymyr Zelensky, sur fond d'assouplissement par Washington des sanctions contre le diesel russe.

Un appel à une stratégie indépendante

"Jusqu'à présent, l'Union européenne était le seul soutien financier sérieux de l'Ukraine, mais elle s'attendait à ce que le leadership des Etats-Unis contribue à apporter la paix en Ukraine", a écrit sur les réseaux sociaux le Lituanien Andrius Kubilius, commissaire européen à la Défense et à l'Espace. Il a ajouté : "Le moment est venu où l'UE et l'Ukraine doivent élaborer et mettre en œuvre ensemble une stratégie de paix indépendante."

Ces propos semblent exprimer une position personnelle d'Andrius Kubilius plutôt que la politique officielle de l'Union européenne.

Les déclarations d'Andrius Kubilius interviennent à la suite des propos de Donald Trump qui a appelé samedi l'Ukraine à "se trouver un nouveau dirigeant" après que Volodymyr Zelensky a dénoncé l'assouplissement par Washington des sanctions contre le diesel russe. Donald Trump a également accusé le président ukrainien de bloquer un accord avec Moscou et d'ignorer les consignes de ne pas frapper les raffineries russes.

De leur côté, Kiev et ses alliés européens ont averti qu’un relâchement de la pression sur Moscou aiderait à financer la guerre menée par le Kremlin.