Jean-Paul Huchon est décédé à l'âge de 80 ans des suites d'un cancer

L'ancien président du conseil régional d'Ile-de-France s'est éteint des suites d'un cancer, après une longue carrière politique marquée par de nombreux hommages.

Jean-Paul Huchon, l'ancien président socialiste de la région Ile-de-France, est décédé dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 octobre 2026, à l'âge de 80 ans des suites d'un cancer, a annoncé l'un de ses fils à l'AFP. Figure majeure de la vie politique francilienne et nationale, il laisse le souvenir d'un homme engagé, à la trajectoire marquée par la fidélité à ses convictions et une capacité à traverser les époques.

Un haut fonctionnaire devenu pilier du socialisme francilien

Diplômé de Sciences Po Paris et ancien élève de l'Ecole nationale d'administration (ENA, promotion Thomas More), Jean-Paul Huchon débute sa carrière à la direction du budget, où il est affecté à sa sortie de l'ENA en 1971. Il y restera jusqu'en 1981. Proche de Michel Rocard, il le rejoint au sein de son cabinet de Premier ministre, avant de devenir numéro deux du Parti socialiste quand ce dernier en prend le premier secrétariat.

Son engagement local s’affirme lorsqu’il succède à son mentor à la mairie de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, où il occupe le siège de maire de 1994 à 2001. En 1998, il prend la tête du conseil régional d’Ile-de-France, poste qu’il occupera dix-sept ans, jusqu’en 2015.

En 2010, il remporte une victoire face à Valérie Pécresse (UMP), avant de s'incliner face à elle lors du scrutin de 2015. Depuis cette date, il était bien moins actif en politique.

Lors de l’élection présidentielle de 2017, il apporte son soutien à Emmanuel Macron. Il soutiendra également son ancienne rivale Valérie Pécresse face à l'alliance de gauche lors des élections régionales de 2021.

L’actuelle présidente du conseil régional d’Ile-de-France, Valérie Pécresse, a exprimé sur X sa "grande tristesse". "Je perds un ancien adversaire politique, devenu mon ami", a réagi Valérie Pécresse. "Avec le départ de Jean-Paul, une page de notre histoire régionale se tourne. Nous l'avons écrite ensemble, parfois face à face, souvent côte à côte".

François Hollande a, lui, rendu hommage à "un homme qui aura illustré avec talent l'engagement d'une génération pour le socialisme démocratique". "Comme militant, comme serviteur de l'Etat, comme maire et président de région, il aura défendu une idée de la transformation sociale dans le respect des règles de l'économie".

Le 26 juin 2024, Jean-Paul Huchon a été condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et un an d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêts.